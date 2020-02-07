澎湖大米龜故事有洋蔥 母女連6年續緣長破2萬斤

澎湖元宵乞龜習俗中，今年最大的龍門觀音宮2萬2000斤大米包龜，和謝姓母女有米龜情緣，謝姓母女連6年乞得加碼奉還，讓大米包龜由4000斤成長到2萬2000斤，成為元宵乞龜中少見紀錄。

澎湖縣龍門觀音宮管理委員會表示，觀音宮的大米龜有溫馨感人的故事，7年前信徒奉還一隻4000斤的米包龜，由謝洪閨春老阿嬤乞得後，竟連續6年元宵「續龜緣」，大米龜也由原來的4000斤成長數倍。

謝洪閨春老阿嬤去年奉還2萬斤大米龜，最後仍由女兒謝玉枝乞得，今天奉還2萬2000斤，母女持續與大米龜續情緣，澎湖縣長賴峰偉今天更專程為大米龜祈福。

謝姓母女6年來年年加碼奉還大米龜，每年元宵乞龜習俗，大米龜都選擇回到謝氏家族，有個「好龜宿」，大米龜的白米更全數透過公所或公廟，轉捐給轄內的低收入或弱勢獨居長者。

澎湖謝姓家族在高雄經營貨運業等事業有成，每年元宵節都會舉家回澎湖省親祭祖，也會到各宮廟乞龜，除了大米龜外，還有曾一連4年乞過澎湖大金龜的紀錄。