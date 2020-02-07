快訊

國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

東部海域規模4.5地震 最大震度宜蘭3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無懼肺炎疫情打擊 六龜蓮霧加碼外銷星馬市場

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
六龜蓮霧以蜜風鈴品種為外銷主力商品，農曆年後的外銷數量可達50公噸。圖／市府農業局提供

高雄農漁產品外銷屢創佳績，蓮霧外銷量成長最多，雖然一度受武漢肺炎影響中止出口，難題逐步獲得解決。高市府農業局表示，本月中旬，新加坡馬來西亞追加高雄蓮霧訂單，春節後三週蓮霧的外銷量可望達到50公噸。

高雄六龜正值蓮霧盛產期，農業局指出，去年（108年）高雄蓮霧外銷量678公噸，較107年度（183公噸）成長270%，外銷強勁情況延續至今年，光元月份的蓮霧外銷量高達210公噸。

農曆春節年間，受武漢疫情影響，大陸貿易商中止出貨，直至2月5日恢復供貨，單日出口10.2公噸。農業局指出，除大陸外，新加坡與馬來西亞再向六龜農會追加蓮霧訂單，總共650箱、3120公斤，排定2月14、15日裝櫃，未來三週將持續出貨達38.8公噸，合計春節後三週蓮霧可望外銷達50公噸。

農業局長吳芳銘表示，除大陸市場外，市府積極拓展新加坡、日本、加拿大、馬來西亞等國通路，民眾也可透過高雄首選電商平台、大賣場和超市等通路購買高雄在地農產品；韓市長也期許優秀農民團體做為領頭羊，才讓海外消費者品嘗最優質的台灣味。

本月中旬，六龜蓮霧還要裝櫃出口至馬來西亞與新加坡市場販售。圖／市府農業局提供

馬來西亞 新加坡 春節 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情 中華信評：市場波動對壽險業影響大

馬來西亞再增一例武漢肺炎 確診共計15例

多國員工在新加坡開會染武漢肺炎 WHO跨國調查

六龜蓮霧恢復銷陸 農友鬆口氣

相關新聞

看公車消毒時聞消毒水 韓國瑜：確認漂白水與水的比例

高雄市長韓國瑜今天下午到漢程客運公司鼎金站了解公車（客運）消毒情形時，捧起漢程客運人員用來擦拭公車座椅、把手等用的消毒水...

無懼肺炎疫情打擊 六龜蓮霧加碼外銷星馬市場

高雄農漁產品外銷屢創佳績，蓮霧外銷量成長最多，雖然一度受武漢肺炎影響中止出口，難題逐步獲得解決。高市府農業局表示，本月中...

新型冠狀病毒疫情是否影響外銷 鳳梨農民憂心忡忡

大陸新型冠狀病毒疫情嚴峻，長期外銷大陸的鳳梨農民憂心忡忡，就怕疫情直接衝擊外銷訂單，農民說，屏東鳳梨大約在三月初間進入盛...

戴口罩挨批 韓國瑜：一級防疫城市指揮官最起碼的示範

民進黨高雄市議員批評高雄市長韓國瑜常戴口罩是「錯誤的示範」。韓國瑜今天下午表示，高雄目前是一級防疫，他是指揮官，如果他不...

三地門禁伐補償惹議 原民會：若有不應扣款情形將補發

屏東三地門鄉108年禁伐補償金總額，比去年減少1700多萬元，農曆年前族人才到縣府陳情，盼能比照107年核定補助發放，屏...

就在明晚！提燈點亮美濃龍肚庄 重溫農村元宵遊庄樂

明天是元宵節，高市美濃龍肚社區發展協會發起元宵提燈活動，明晚邀集龍肚國小、龍山國小與龍肚國中師生一起重溫元宵提燈樂趣。龍...

高市第二處區間測速 3月上線執法

高雄市警局科技執法，去年在鳥松區松藝路首設「區間平均速率監測系統」取締超速，警方認為在防制車禍奏效，第二處區間測速設備已...

學生寒假延長 高市今起加發弱勢學童餐券

全台高中級以下學生延至2月25日開學，為確保弱勢學生在延長寒假內不餓肚子，高市府教育局加印安心餐券，今早教育局長吳榕峯到...

港輪經寧波到台船保修 台船：確實管制船員不得下船

台船公司有員工對外爆料，有一艘大陸城市出發的貨櫃輪到台船公司維修，船上有中國籍船員。台船公司晚間發聲明表示，確有一艘香港...

車站宿舍都更 打造高雄版「京站」

鐵路地下化後，高雄火車站周邊都市更新又有進展，日勝生集團將在高雄車站周邊推都更案，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動地方發展。高雄市都發局表示，高雄有許多國公營土地閒置或低度利用，台鐵局的公辦都更案有帶頭作用，市府也成立都更輔導團，致力輔導社區自辦都更。

「電眼」執法 鳳頂、過埤路 一月3700件違規

高雄去年發生197件死亡車禍，有200人命喪輪下，車禍死亡人數居六都之冠。高雄市警察局交通大隊善用科技執法設備，本月起在鳳山區過埤、鳳頂路口啟動「多向違規監測系統」，盼能達到防制成效。

疫情衝擊墾丁旅宿 星光會館休館一年

去年陸客來台禁令衝擊屏東墾丁旅宿業，來勢洶洶的武漢肺炎使產業雪上加霜，龍鑾潭旁的「星光會館」考量客源不足，宣布自本月1日起休館1年，成為墾丁年後第一家停業的旅宿。有飯店業者說，5月前的退訂房或延訂率已達2至3成，228連假3天訂房情形也慘不忍睹，有多家業者在評估放無薪假的可能。

熱門新聞

捷運景安站景平路單號路段 20日起實施機車退騎樓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。