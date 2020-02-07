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無懼肺炎疫情打擊 六龜蓮霧加碼外銷星馬市場
高雄農漁產品外銷屢創佳績，蓮霧外銷量成長最多，雖然一度受武漢肺炎影響中止出口，難題逐步獲得解決。高市府農業局表示，本月中旬，新加坡、馬來西亞追加高雄蓮霧訂單，春節後三週蓮霧的外銷量可望達到50公噸。
高雄六龜正值蓮霧盛產期，農業局指出，去年（108年）高雄蓮霧外銷量678公噸，較107年度（183公噸）成長270%，外銷強勁情況延續至今年，光元月份的蓮霧外銷量高達210公噸。
農曆春節年間，受武漢疫情影響，大陸貿易商中止出貨，直至2月5日恢復供貨，單日出口10.2公噸。農業局指出，除大陸外，新加坡與馬來西亞再向六龜農會追加蓮霧訂單，總共650箱、3120公斤，排定2月14、15日裝櫃，未來三週將持續出貨達38.8公噸，合計春節後三週蓮霧可望外銷達50公噸。
農業局長吳芳銘表示，除大陸市場外，市府積極拓展新加坡、日本、加拿大、馬來西亞等國通路，民眾也可透過高雄首選電商平台、大賣場和超市等通路購買高雄在地農產品；韓市長也期許優秀農民團體做為領頭羊，才讓海外消費者品嘗最優質的台灣味。
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