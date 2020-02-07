無懼肺炎疫情打擊 六龜蓮霧加碼外銷星馬市場

去年陸客來台禁令衝擊屏東墾丁旅宿業，來勢洶洶的武漢肺炎使產業雪上加霜，龍鑾潭旁的「星光會館」考量客源不足，宣布自本月1日起休館1年，成為墾丁年後第一家停業的旅宿。有飯店業者說，5月前的退訂房或延訂率已達2至3成，228連假3天訂房情形也慘不忍睹，有多家業者在評估放無薪假的可能。

2020-02-06 22:56