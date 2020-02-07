快訊

僑民感染率高 肇因於武漢醫療資源過載？

鑽石公主號旅客曾下船 首發「細胞訊息」給北北基居民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新型冠狀病毒疫情是否影響外銷 鳳梨農民憂心忡忡

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東縣的鳳梨生產面積廣達三千多公頃，居全國之冠，疫情是否影響大陸外銷市場，農民高度關切。圖／本報資料照片

大陸新型冠狀病毒疫情嚴峻，長期外銷大陸的鳳梨農民憂心忡忡，就怕疫情直接衝擊外銷訂單，農民說，屏東鳳梨大約在三月初間進入盛產期，只要運輸正常，「應該有機會正常出口」，現在就怕封城規模影響運輸；屏東縣農業處長黃國榮也坦承受疫情拖累，大大升高了大陸市場的不確定性，農民確實很緊張。

黃國榮表示，目前雖然還不是屏東鳳梨的盛產期，但是看到中國大陸的封城及管制，不少農民也開始擔心運輸及報關作業是否能正常運作，「不確定感」確實讓農民憂心不已。

根據縣府統計，屏東縣的鳳梨生產面積達三千多公頃，居全國之冠，近年外銷以日本及大陸為主，其中又以大陸市場的需求量最大，洪姓農民指出，以他種的鳳梨為例，要到三月初才進入盛產期，目前外銷還沒有開始走，訂單也沒有變，不過封城及管制的消息確實讓人擔心是否影響運輸。

除了鳳梨之外，包括石斑、午仔等水產外銷，也面臨相同的疑慮，農糧署南區分署長姚志旺表示，農委會正密切觀察疫情對產業的影響，同時也積極尋求管道，幫農民另闢日本、新加坡等外銷管道。

屏東縣的洪姓農民也說，17年前的SARS疫情期間，因為當時坊間曾傳說吃鳳梨可以治SARS，反而使金鑽鳳梨一枝獨秀，從此打開知名度，17年後，已經不會再有迷信偏方的說法，但疫情可能讓民眾外食的機會減少、在家吃水果的機會增加，期待可以因此減少疫情對產業的衝擊。

農民 鳳梨 屏東縣 2019新型冠狀病毒 武漢肺炎 SARS
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台灣封城哪裡活最久？ 網曝「這縣市」：人少物產豐富

手搖飲推鳳梨、芋頭薑茶暖身 感謝醫護憑證限時限量免費換

屏東第1櫃銷中國鳳梨 已經出廈門海關

寒害農損 六龜蓮霧落果嚴重

相關新聞

新型冠狀病毒疫情是否影響外銷 鳳梨農民憂心忡忡

大陸新型冠狀病毒疫情嚴峻，長期外銷大陸的鳳梨農民憂心忡忡，就怕疫情直接衝擊外銷訂單，農民說，屏東鳳梨大約在三月初間進入盛...

戴口罩挨批 韓國瑜：一級防疫城市指揮官最起碼的示範

民進黨高雄市議員批評高雄市長韓國瑜常戴口罩是「錯誤的示範」。韓國瑜今天下午表示，高雄目前是一級防疫，他是指揮官，如果他不...

三地門禁伐補償惹議 原民會：若有不應扣款情形將補發

屏東三地門鄉108年禁伐補償金總額，比去年減少1700多萬元，農曆年前族人才到縣府陳情，盼能比照107年核定補助發放，屏...

就在明晚！提燈點亮美濃龍肚庄 重溫農村元宵遊庄樂

明天是元宵節，高市美濃龍肚社區發展協會發起元宵提燈活動，明晚邀集龍肚國小、龍山國小與龍肚國中師生一起重溫元宵提燈樂趣。龍...

高市第二處區間測速 3月上線執法

高雄市警局科技執法，去年在鳥松區松藝路首設「區間平均速率監測系統」取締超速，警方認為在防制車禍奏效，第二處區間測速設備已...

學生寒假延長 高市今起加發弱勢學童餐券

全台高中級以下學生延至2月25日開學，為確保弱勢學生在延長寒假內不餓肚子，高市府教育局加印安心餐券，今早教育局長吳榕峯到...

港輪經寧波到台船保修 台船：確實管制船員不得下船

台船公司有員工對外爆料，有一艘大陸城市出發的貨櫃輪到台船公司維修，船上有中國籍船員。台船公司晚間發聲明表示，確有一艘香港...

車站宿舍都更 打造高雄版「京站」

鐵路地下化後，高雄火車站周邊都市更新又有進展，日勝生集團將在高雄車站周邊推都更案，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動地方發展。高雄市都發局表示，高雄有許多國公營土地閒置或低度利用，台鐵局的公辦都更案有帶頭作用，市府也成立都更輔導團，致力輔導社區自辦都更。

「電眼」執法 鳳頂、過埤路 一月3700件違規

高雄去年發生197件死亡車禍，有200人命喪輪下，車禍死亡人數居六都之冠。高雄市警察局交通大隊善用科技執法設備，本月起在鳳山區過埤、鳳頂路口啟動「多向違規監測系統」，盼能達到防制成效。

疫情衝擊墾丁旅宿 星光會館休館一年

去年陸客來台禁令衝擊屏東墾丁旅宿業，來勢洶洶的武漢肺炎使產業雪上加霜，龍鑾潭旁的「星光會館」考量客源不足，宣布自本月1日起休館1年，成為墾丁年後第一家停業的旅宿。有飯店業者說，5月前的退訂房或延訂率已達2至3成，228連假3天訂房情形也慘不忍睹，有多家業者在評估放無薪假的可能。

國際郵輪禁停令 若4月底仍未解除 高市觀光產值 至少短少1650萬元

中央流行疫情指揮中心規定國際郵輪不能停靠我國海港，台灣港務公司高雄港務分公司表示，預計到4月底有21艘次的國際郵輪不能停靠。高雄市海洋局估計，初估影響高雄郵輪觀光產值至少1650萬元。

「豪宅級」豬舍 東海豐園區將完工

結合綠能、水循環及生物循環概念的東海豐農業循環園區即將完工，台糖公司昨天首度對外展示「豪宅級」豬舍及沼氣發電等設備。台糖也規畫以東海豐為藍圖，著手改建屏東現有16座傳統豬場，翻轉畜殖產業，兼顧環保與經濟發展。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。