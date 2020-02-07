新型冠狀病毒疫情是否影響外銷 鳳梨農民憂心忡忡

大陸新型冠狀病毒疫情嚴峻，長期外銷大陸的鳳梨農民憂心忡忡，就怕疫情直接衝擊外銷訂單，農民說，屏東鳳梨大約在三月初間進入盛產期，只要運輸正常，「應該有機會正常出口」，現在就怕封城規模影響運輸；屏東縣農業處長黃國榮也坦承受疫情拖累，大大升高了大陸市場的不確定性，農民確實很緊張。

黃國榮表示，目前雖然還不是屏東鳳梨的盛產期，但是看到中國大陸的封城及管制，不少農民也開始擔心運輸及報關作業是否能正常運作，「不確定感」確實讓農民憂心不已。

根據縣府統計，屏東縣的鳳梨生產面積達三千多公頃，居全國之冠，近年外銷以日本及大陸為主，其中又以大陸市場的需求量最大，洪姓農民指出，以他種的鳳梨為例，要到三月初才進入盛產期，目前外銷還沒有開始走，訂單也沒有變，不過封城及管制的消息確實讓人擔心是否影響運輸。

除了鳳梨之外，包括石斑、午仔等水產外銷，也面臨相同的疑慮，農糧署南區分署長姚志旺表示，農委會正密切觀察疫情對產業的影響，同時也積極尋求管道，幫農民另闢日本、新加坡等外銷管道。

屏東縣的洪姓農民也說，17年前的SARS疫情期間，因為當時坊間曾傳說吃鳳梨可以治SARS，反而使金鑽鳳梨一枝獨秀，從此打開知名度，17年後，已經不會再有迷信偏方的說法，但疫情可能讓民眾外食的機會減少、在家吃水果的機會增加，期待可以因此減少疫情對產業的衝擊。