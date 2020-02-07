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戴口罩挨批 韓國瑜：一級防疫城市指揮官最起碼的示範

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（右二）表示，之所以戴口罩，因他高雄是一級防疫，他是指揮官，要起最起碼的示範作用。記者楊濡嘉／攝影

民進黨高雄市議員批評高雄市長韓國瑜常戴口罩是「錯誤的示範」。韓國瑜今天下午表示，高雄目前是一級防疫，他是指揮官，如果他不戴，外面是不是要講 一級防疫城市的指揮官自己都不戴，那怎麼辦呢？

韓國瑜表示是覺得最起碼做示範作用，戴口罩、勤洗手、量體溫，這是最基本的，如果照日本的一些專家估計， 三、四月會大爆發的話， 等於現在都還沒有到那個熱點，所以他還是建議全國民眾、高雄市民， 大家還是要戴口罩。

至於口罩要從那裡來，韓國瑜並沒有提及。有媒體問要大家戴口罩的建議，是不是和中央措施不一？但韓沒有回應。

韓國瑜今天下午到漢程客運鼎金站了解客運業者防疫情形，要求業者要做好消毒防疫的工作，漢程員工用做車內消毒時，韓國瑜一度把消毒水捧上來聞，確定是不是消毒水（次氯酸水）。

高雄市長韓國瑜今天下午到漢程客運鼎金站了解客運業者防疫情形，一度把消毒水捧上來聞一下。記者楊濡嘉／攝影

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