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中港澳旅遊史居家檢疫 高市基層診所加碼防疫

中央社 / 高雄7日電

高雄市衛生局今天與在地醫師、中醫師、牙醫公會團體聯袂呼籲，全市基層醫療院所2月5日前14天有中港澳旅遊史的基層診所員工自行居家檢疫，不要上班，加碼防疫規格。

衛生福利部公告2月6日起具有中國大陸（含香港、澳門）旅遊史者，於入境日起應進行14天居家檢疫，期間不得外出。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎中午在衛生局與高雄在地醫師、中醫師、牙醫公會代表聯合開記者會宣示，為讓市民安心就診，各基層醫療院所透過各公會已達成共識，會員除遵守衛福部以上防疫規定，內部更加碼要求2月5日（含）前14天有中港澳旅遊史的同仁自行居家檢疫14天，不得上班，配合防疫員工居家檢疫期間薪資如何發放則由各院所自行與員工協調。

潘炤穎表示，高市基層醫師這項加碼的員工居家檢疫內規雖沒法律強制力，但會員都有共識遵守；至於受影響基層醫療院所的人力各公會將進行統計，全市基層診所逾3000間，即使有診所因此短期休診，不致影響市民就醫權利。

另外，民進黨高雄市議會黨團上午舉行「我OK，你先領」記者會，呼籲市長韓國瑜帶頭正確使用口罩，不要浪費口罩資源，市議員陳致中更為基層診所請命指出，部分診所出現口罩荒又買不到口罩，令診所員工憂心忡忡。

潘炤穎對此則表示，衛生局每天都會進行防疫口罩等物資調配，且優先配發醫療院所，並透過各醫療公會依配基層診所需求數量配發，基層診所應不致缺乏。部分診所口罩安全存量較少，如有口罩荒問題，就要麻煩他們天天跑一趟，因為衛生局防疫物資是逐日配發的。

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