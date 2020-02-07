三地門禁伐補償惹議 原民會：若有不應扣款情形將補發

屏東三地門鄉108年禁伐補償金總額，比去年減少1700多萬元，農曆年前族人才到縣府陳情，盼能比照107年核定補助發放，屏縣府原民處則開放有異議的民眾登記複查。然而年後禁伐補償金減少爭議未止，甚至傳出款項遭挪用等傳言，因此今天再度開說明會釋疑，並由原民會派員到場陳諾，若有不應口款情形將補發補償金。

屏東縣議員江金妹今天在三地門鄉立體育館辦理「108年禁伐補償減少補助說明會」，鄉長車牧勒薩以、立委蘇震清、伍麗華、屏縣府原民處副處長蔡文進等人，一字排開面對鄉民提問。

車牧勒薩以表示，107年領多少108年就該領多少，許多鄉民已經做好理財規劃，誰都沒想到補償金會減少，他是禁伐補償帶頭的總指揮，沒想嚴重減少補償金就發生在自己身上，這相當諷刺。

原民會經濟發展處科長高文斌則提出3點承諾，針對108年補助爭議，不合格或檢測結果有異議，請屏東縣政府及三地門鄉公所，延長至2/29前可送出異議申請；107年度以前判定合格，108年卻沒有合格，重新檢測判讀如符合規定應予以補發；未來會更明確訂定認定基準，並從3月開始陸續下鄉辦說明會。

另外，「原住民保留地禁伐補償」從今年開始，將增列保護區或水源特定區、國家公園區域內的原住民保留地，皆可參加，除了增加特定區域補償外，新條例也沒有林木6年生、最小申請面積0.1公頃以上及「輔育」等限制，讓更多族人受惠。