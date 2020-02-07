就在明晚！提燈點亮美濃龍肚庄 重溫農村元宵遊庄樂

明天是元宵節，高市美濃龍肚社區發展協會發起元宵提燈活動，明晚邀集龍肚國小、龍山國小與龍肚國中師生一起重溫元宵提燈樂趣。龍肚社區發協會理事長劉蘭英表示，近日社區媽媽趕製造型立燈，參與活動的學生也會手提自製燈籠來遊庄，充滿童趣的元宵節活動在明晚6點半登場，歡迎外界參加。

遊庄路線從信仰中心清水宮出發，遊街人員會經過龍肚派出所、東角伯公、光明街、龍東街、文化街等地再回到出發地。遊街過程中，預計會有3處快閃表演，最後返回清水宮廟埕，還會有其他表演節目。