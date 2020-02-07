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高市第二處區間測速 3月上線執法
高雄市警局科技執法，去年在鳥松區松藝路首設「區間平均速率監測系統」取締超速，警方認為在防制車禍奏效，第二處區間測速設備已在內門區「高182線」中埔頭路建置完成，昨天開始測試系統，3月1日將正式上線執法，汽機車通過這路段，平均速度若逾60公里就得吃罰單。
高雄市警交通大隊表示，高雄市內門區中埔路是往返台南市龍崎區的主要道路，山區道路彎道多，地勢起伏大，不時有大型車輛、重機飆速，險象環生，也名列高雄市易肇事路段。
據警方統計，去年中埔路段發生51件車禍，造成2死66傷，比2018年發生29件車禍、受傷人數39人，增加21件車禍，受傷人數也增加27人。
警方表示，儘管增設警示牌、照明、道路工程改善及裝設固定式取締超速照相設備，車禍事故仍未減反增，為了降低車禍傷亡，才決定設置間測速系統取締。
高182線道區間測速系統在西起28.9公里處（近山南宮）、東端33.7公里處（近紫雲宮），分設測速門架，區間總長約4.8公里，限速50公里，平均速度若超過60公里便逕行舉發；昨天起警方已啟動測試，3月1日正式執法。
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