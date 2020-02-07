台商住旅店自我隔離遭逐客 經高市戒護送醫出院

一名台幹1月24日自湖北省返台後入住高市一家旅店自我隔離，業者獲悉被迫退房遭戒護送醫隔離。高市衛生局表示，男子迄今沒有出現疫情症狀今天期滿出院，投宿旅店無須停業消毒。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎上午在衛生局接受媒體聯說明，由於男子1月24日入境時，武漢以外的湖北省還未被列為武漢肺炎二級警戒區域，加上不是確診個案，因此投宿旅店並不須暫停營業進行全店消毒。

潘炤穎說，男子1月24日返台入境直奔苓雅區一家旅店投宿自我隔離14天，原訂今天退房，但他當時並未主動告知店家有湖北省旅遊史；直到2月4日屏東縣衛生局追蹤其行蹤找上門，業者知道後立刻下逐客令，男子當晚被迫退房後不得已始求助警方。

他表示，衛生局4日接獲苓雅警分局通報，隨即由消防局出勤救護車將他就近送指定隔離醫院收容隔離，載送過程全程戒護，男子迄今沒有出現疫情症狀，在今天期滿出院。

對於男子何以要入住旅店，潘炤穎指出，經查男子的戶籍設在屏東縣父親住處，但父親居無定所，公司在台中市，是被公司派駐在湖北省的台幹，在台沒有房子，如有返台四處投宿飯店，並無固定住所。

潘炤穎呼籲，中國、香港、澳門已被列為武漢肺炎二級警戒區域，有當地旅遊史入境的國人務必自我居家隔離14天，落實配合防疫。期間若有症狀就醫時也須主動告知旅遊史，如有類似這名台商在台「無家可歸」情形，要主動通報衛生局或警方，衛生局會就近安排指定隔離醫院安置隔離。

高雄市衛生局與高雄在地醫師、中醫師、牙醫公會團體中午在高市衛生局聯合開記者會，呼籲有中港澳地區旅遊史的醫療院所工作人員，返台14天內要落實居家自我隔離，不要上班。