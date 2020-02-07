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學生寒假延長 高市今起加發弱勢學童餐券
全台高中級以下學生延至2月25日開學，為確保弱勢學生在延長寒假內不餓肚子，高市府教育局加印安心餐券，今早教育局長吳榕峯到旗山區鼓山國小關切餐券發放情況，此行並加贈口罩與高雄燈會提燈，期勉學生在家安心學習。
全高市共有7135名國中小、完全中學高中部弱勢學生領取愛心餐券，高市教育局原本發放每人一冊寒假安心餐食券，從1月21日用至2月10日，每冊21張，面額50元，學生可依日期前往高雄市四大超商與猋師傅便當店兌換餐食。
因應肺炎延後開學，高市教育局加印2月11日至2月24日的餐券，由各負責學校通知符合資格家庭到校領取。教育局指出，全高雄市分四區發送餐券，大旗山區由鼓山國小協助發放。
今天上午，教育局長吳榕峯到鼓山國小視察餐券發放作業，並帶來一批口罩與高雄燈會提燈贈送學童。吳榕峯表示，因應寒假延長兩星期，高市教育局加發餐券讓弱勢學童不用擔心吃飯問題。此外，為對抗疫情，另加贈內門、田寮、那瑪夏、桃源與茂林等地不容易購買口罩的弱勢學生口罩，上述地點學生每人3個口罩，其他地區學生2個口罩，另贈高雄燈會的鼠年提燈，希望學生在家利用網路或親子共讀來延續學習。
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