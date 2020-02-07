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罷韓二階連署書啟動10天 17萬份逾目標過半

中央社 / 高雄7日電

罷免高雄市長韓國瑜二階連署啟動第10天，連署書已累計17萬8677份，2月還沒過半，目標30萬份已過半，罷韓團體今天請高雄人一定要拚2月底超過30萬份。

「光復高雄」罷韓總部1月29日成立，並開始二階連署及設多個連署點受理接件連署書，工作人員今天統計至昨晚11時的連署書累計17萬8677份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立和志工等相當振奮。

對於填寫連署書相關問題，陳冠榮表示，如高雄縣市合併後的身分證還未換發，簽署人可依身分證上填寫原縣市鄉鎮村資料有效；至於二階連署人資格，民國88年12月27日以前出生、108年8月27日以前戶籍遷入高雄市者都可連署二階。

對於連署志工在連署點或擺攤時曾面臨謾罵和威脅，罷韓總部呼籲停止類似行為，不要謾罵志工和請尊重不同的意見者。

罷韓團體台灣基進上午也前往高雄深藍區域鳳山工協眷村的市場旁邊空地擺攤，一度遭民眾嗆聲，警方派出警力防止衝突；台灣基進新聞部副主任張博洋表示，遇到眷村民眾嗆聲，但志工們都笑臉迎人，歡迎不同意見的民眾表達心聲。

罷韓總部希望於2月28日收齊30萬份連署書，以利後續分類造冊，趕在3月28日法定60日內將連署書送返中選會。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

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