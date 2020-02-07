監測過關 烈嶼豬肉輸大金門限制解除

金門縣動植物防疫所今天說，3日烈嶼鄉發現境外豬屍後，全鄉8家養豬場豬隻送樣監測結果都是非洲豬瘟病毒陰性，今天起解除烈嶼活體豬隻、生鮮豬肉及生鮮產品運往大金門管制。

金門縣政府發布新聞表示，烈嶼鄉將軍堡海灘3日發現境外漂流豬屍，約50公斤重，檢驗結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

防疫所所長林政道表示，境外海漂豬屍發現地點半徑3公里內有6家豬場，為了確保安全，已請烈嶼鄉公所獸醫師對全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形；防疫所並在8家養豬場，每場採取20頭次血液送樣監測，監測結果都是陰性。

因此，烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，從今天起解除管制。但林政道籲請養豬農友持續落實豬場人、車（含運豬車、飼料車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。