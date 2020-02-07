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港輪經寧波到台船保修 台船：確實管制船員不得下船

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
香港籍東方海外貨櫃航運公司（OOCL）之盧森堡輪經大陸寧波駛入高雄，靠泊台船公司碼頭進行保修作業。圖／台船公司提供

台船公司有員工對外爆料，有一艘大陸城市出發的貨櫃輪到台船公司維修，船上有中國籍船員。台船公司晚間發聲明表示，確有一艘香港籍東方海外貨櫃航運公司（OOCL）之盧森堡輪，經大陸寧波駛入高雄，經港務單位規定程序進入高雄港，6日上午9時30分靠泊台船公司碼頭進行保修作業，但台船在登輪梯口派駐24小時保全人員，確實管制船員不得下船。

台船公司表示，對該此輪船採取防疫管理措施，依照航港局對進港船隻武漢肺炎防疫規定，公司於登輪梯口派駐24小時保全人員，確實管制船員不得下船；所有登輪修繕人員登輪前，均於梯口量測體溫予以記錄，並配戴口罩及酒精消毒以確實防疫，保修期內前14日不接觸船員。

台船公司強調，該公司依據防疫相關規定作業，採取嚴格措施保護公司工作人員及船員健康。

香港籍東方海外貨櫃航運公司（OOCL）之盧森堡輪經大陸寧波駛入高雄，靠泊台船公司碼頭進行保修作業。圖／台船公司提供

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