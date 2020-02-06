疫情衝擊墾丁旅宿 星光會館休館一年

去年陸客來台禁令衝擊屏東墾丁旅宿業，來勢洶洶的武漢肺炎使產業雪上加霜，龍鑾潭旁的「星光會館」考量客源不足，宣布自本月1日起休館1年，成為墾丁年後第一家停業的旅宿。有飯店業者說，5月前的退訂房或延訂率已達2至3成，228連假3天訂房情形也慘不忍睹，有多家業者在評估放無薪假的可能。

墾丁福華飯店總經理張積光說，去年8月起陸客暫停來台自由行，墾丁觀光業者傷到皮肉，目前疫情已影響到5月前的住房率，「如果疫情未能在短期內平息，就傷到筋骨了！」不少團客、散客原訂遊程都延到5月後，2至4月恐將是恆春半島自2003年SARS疫情後最慘的一段時間，業界對員工多遇缺不補。

在恆春鎮經營旅館的中華民國旅館公會理事長張榮南說，希望政府能研擬因應措施，在3月至5月間推出「春季旅遊補助方案」，協助業者度過難關。

開業近5年、墾丁國家公園龍鑾潭旁的星光會館，為4層樓建築、約39間套房，業者無奈說，「休館是迫不得已」，春節後訂房率銳減，經營發生困境，宣布2月起暫時休館1年，員工輔導到其他相關產業就業。