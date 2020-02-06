口罩實名制上路 金門首波3千片秒殺

口罩實名制今天上路，金門首日購買口罩情況良好，只有在車站旁的大賀藥局前面出現大排長龍景象，但等開始發號碼牌，不到20分鐘就發完，人潮散去；其他各特約藥局約在上午左右就差不多賣完。

口罩實名制上路後，規定每個人僅能憑健保卡至特約藥局過卡購買，1人限購2片，而每間特約藥局每天的配額則為成人200片、兒童50片，金門地區的健保特約藥局共10間，金城7間、金湖2間、金沙1間，加上金寧與烈嶼衛生所，5鄉鎮共計有12間可購買，金門一天分配到約3千片口罩。

今天上午開始，最熱門的藥局就是金城車站旁的大賀藥局，大概7點多就有2、3人到場排隊，將近7點40分，陸續出現將近20個排隊民眾，之後排隊的人越來越多，店家在8點發放號碼牌，10點才正式讓民眾憑號碼牌領口罩。

但因為每家藥局的營業時間不同，所以人潮出現的時間也不同，整體而言，金城因為藥局多，普遍排隊的時間較短，甚至有些店不用排隊；有民眾就說，他若看到藥局人潮過多，就趕快前往其他藥局詢問。

金湖地區有2間健保特約藥局，也是一早6點就有民眾在排隊等候，約有30多人，當中多半是中老年人居多，有民眾就抱怨，買個口罩還要到藥局報到2次，對於家住偏遠地區的民眾來說，真的很不方便。