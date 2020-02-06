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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

罷韓連署書有黑線無效 公民割草批高市選委會打壓

中央社 / 高雄6日電

高市選委會日前認定，公民割草印上識別黑線或公民團體標誌的罷韓連署書違反規定，事後公民割草緊急通知連署人重寫，並譴責選委會護主心切，以行政裁量權打壓公民權。

高雄市選委會回覆公民團體有關連署有效及無效認定疑義，其中，有關表格加工或印有公民團體標誌、印有識別黑線等，都認定「有違格式規定不予受理」。

公民割草行動今天在臉書發表「重大聲明」表示，由於使用到書表上有黑條標示或有公民團體標誌的舊式連署書，都被認定不予受理，因此請民眾再次填寫，並對造成民眾困擾致歉。據統計，舊版連署書共有3000餘份，將採郵寄並附回郵通知。

公民割草批評，韓市府的打壓從未停過，連署書上依規定格式，詳實填寫連署人身分證編號及戶籍地址皆無誤，就該認定連署有效，也才是保障公民罷免權。

公民割草質疑，高市選委會護主心切，以行政裁量權打壓公民權，並呼籲政務官退出選委會，絕不會屈服於高雄市選委會的打壓，堅持到罷免成功的一刻。

選委會 公民團體 罷免
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