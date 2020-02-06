墾丁春吶移至高雄大走味 創辦人收回授權重現原味

25年前，2個美國青年和台灣樂團友人到墾丁邊度假邊唱歌，「春天吶喊」悄悄誕生了，從搭順風車辦的大小電音派對蓬勃興起，到成為國際性的音樂品牌、為地方帶進龐大商機，再到近年音樂會人潮消退，春吶去年移至高雄，墾丁今年卻面臨無人申請的窘況；「春天吶喊」美籍創辦人吉米和韋德內心百感交集，他們今天受訪時說，「墾丁是發源地，有機會還會重返墾丁」。

每年4月初的「春天吶喊」已成為國際指標性音樂活動，帶起這股音樂會風潮和龐大商機的是吉米和友人韋德，2人當年來台旅遊因愛玩音樂合組樂團，1995年4月初號召樂團友人到墾丁享受陽光、啤酒和原創音樂，沒想到一玩就是25年；從小伙子變中年大叔和台灣女婿的2人，依然不計代價努力耕耘這塊音樂園地，維繫並傳承「遠離壓力、慵懶、貼近自然」的春吶核心價值，前年由墾丁鵝鑾鼻公園移至滿州小墾丁度假村，去年再移至高雄旗津。

「離開墾丁，是不得已的痛苦選擇，但有機會一定重返墾丁！」吉米和韋德說，得知今年墾丁春天音樂季無人申請，他們訝異卻也無奈，兩人成立公司每年只做一件事，就是長期耕耘「春天吶喊」這塊音樂樂園，伴隨而來的人潮、塞車、毒品等負評，只有默默承受，去年因人潮和成本考量移至高雄旗津，發現被授權方的音樂表現方式脫離「春吶」的核心價值，今年決定收回自辦，正尋找適合場地於春季舉辦，擦亮這塊代表台灣的國際音樂祭招牌

吳姓「春吶迷」說，春天吶喊將音樂和人文、地景、環保結合，創造「獨立搖滾、海灘、輕鬆慵懶」的美好回憶；品質參差不齊的電音派對興起後，廉價的電子舞曲和比基尼女郎，成為墾丁的主流，飯店、民宿房價飆漲，大街、遊憩沙灘遍佈垃圾、酒後脫序事件重複上演，成為「春吶迷」難以揮去的夢魘，之後隨著人潮消退不再，但春吶去年移至高雄已「走味」，表演方式完全失去原有的核心價值，期待創辦人重現原汁原味的春吶。