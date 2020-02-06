結合綠能、水循環！屏東台糖打造「豪宅級」豬舍

全臺首座結合綠能、水循環以及生物循環概念的東海豐農業循環園區即將完工落成，台糖公司昨天「開箱」，首度對外展示有動物福利的豬舍及沼氣發電等設備。台糖也規畫以東海豐為設計藍圖，著手改建屏東現有的16座傳統豬場，翻轉畜殖產業的樣貌，創造兼顧環境與經濟的循環新時代。

為改善畜殖產業對環境的負面影響，並提升畜殖產業的整體競爭力，台糖105年著手「東海豐畜殖場重建計畫」，107年2月正式開工，打造密閉式的負壓水簾豬舍、設置區域沼氣中心、沼氣發電系統、廢水處理設施以及結合環境教育與觀光的展示中心等設施，目前園區已進入試運轉階段。

台糖表示，東海豐農業循環園區共有10棟負壓水簾豬舍，每棟豬舍屋頂皆設有太陽能板，且含通風除臭系統、自動飼料給水系統、智慧化環境監控系統及豬糞尿收集系統，可有效控制養豬氣味的問題，更能維持適合豬隻生長的環境，並減省水的使用及降低人員進出的頻率，以減少病菌傳播的疑慮。

東海豐農業循環園區已陸續進豬試養超過1萬頭，域沼氣中心每日處理量最高可達200公噸，因此除了場內的豬糞尿之外，還能協助處理場區外部的農業廢棄物，進行厭氧消化以生產沼氣發電，目前每日發電量可達近3000度電。

未來正式啟用及對外開放後，更將朝環境教育場所的方向邁進，讓民眾透過展示中心的AR與VR單元認識豬的生長過程及養豬技術的提升，同時可於參觀廊道上透過玻璃窗觀察豬舍內豬隻的活動，讓養豬場不再是鄰避設施。