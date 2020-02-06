快訊

武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

結合綠能、水循環！屏東台糖打造「豪宅級」豬舍

聯合報 / 記者江國豪／屏東縣即時報導

全臺首座結合綠能、水循環以及生物循環概念的東海豐農業循環園區即將完工落成，台糖公司昨天「開箱」，首度對外展示有動物福利的豬舍及沼氣發電等設備。台糖也規畫以東海豐為設計藍圖，著手改建屏東現有的16座傳統豬場，翻轉畜殖產業的樣貌，創造兼顧環境與經濟的循環新時代。

為改善畜殖產業對環境的負面影響，並提升畜殖產業的整體競爭力，台糖105年著手「東海豐畜殖場重建計畫」，107年2月正式開工，打造密閉式的負壓水簾豬舍、設置區域沼氣中心、沼氣發電系統、廢水處理設施以及結合環境教育與觀光的展示中心等設施，目前園區已進入試運轉階段。

台糖表示，東海豐農業循環園區共有10棟負壓水簾豬舍，每棟豬舍屋頂皆設有太陽能板，且含通風除臭系統、自動飼料給水系統、智慧化環境監控系統及豬糞尿收集系統，可有效控制養豬氣味的問題，更能維持適合豬隻生長的環境，並減省水的使用及降低人員進出的頻率，以減少病菌傳播的疑慮。

東海豐農業循環園區已陸續進豬試養超過1萬頭，域沼氣中心每日處理量最高可達200公噸，因此除了場內的豬糞尿之外，還能協助處理場區外部的農業廢棄物，進行厭氧消化以生產沼氣發電，目前每日發電量可達近3000度電。

未來正式啟用及對外開放後，更將朝環境教育場所的方向邁進，讓民眾透過展示中心的AR與VR單元認識豬的生長過程及養豬技術的提升，同時可於參觀廊道上透過玻璃窗觀察豬舍內豬隻的活動，讓養豬場不再是鄰避設施。

屏東 競爭力
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

散布武漢肺炎封院假訊息 屏東4人緩起訴

台糖東海豐農業園區啟用 翻轉傳統養豬業

建築聞人爆豪宅糾紛 檢警搜索約談五人

屏東酒廠一早現買酒精人龍 民眾插隊引衝突

相關新聞

墾丁春吶移至高雄大走味 創辦人收回授權重現原味

25年前，2個美國青年和台灣樂團友人到墾丁邊度假邊唱歌，「春天吶喊」悄悄誕生了，從搭順風車辦的大小電音派對蓬勃興起，到成...

日勝生推高雄車站舊宿舍都更 高市府：全力協助推動

鐵路地下化後，高雄火車站周邊都市更新有進展，日勝生集團將在高雄車站周邊推都更案，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動發展商機。高...

疫情衝擊墾丁旅宿業 星光會館休館開第一槍宣布休館1年

因自由行陸客來台禁令受衝擊的屏東墾丁旅宿業，上月底進入旅遊淡季後，又遇上來勢洶洶的武漢肺炎疫情，5月以前的退訂或延訂率達...

漁業防疫升級 高雄遠洋漁船入港一率量體溫

台灣的遠近海漁業都有聘僱大陸籍船員，高市府海洋局為防範肺炎，要求遠洋漁船船員，以及雇用大陸籍船員的沿近海漁船入港時須量測...

影／天氣冷好想暖胃 熱炒店名廚教你做黑蒜頭雞湯

天氣冷颼颼，嘉義市知名燒烤熱炒店「08烤鶴了」最近推出黑蒜頭雞湯，不僅吃起來甘甜又美味，還能暖胃，成為店內的「明星」料理...

疫情衝擊觀光 高市旅店住宿率不到1成

受到大陸疫情衝擊，高雄市飯店業者、旅遊業者苦不堪言，高雄市觀光局長邱俊龍將為飯店旅宿業者向中央爭取稅捐減免、融資疏困和營業損失補助。

台鐵高雄舊宿舍都更 要成功複製京站經驗

台鐵近幾年積極推動資產開發，今天舉行「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」簽約，將複製台北交九轉運站、京站開發成功經驗，...

開學延後但學習不中斷 台南市教育局這麼做

開學延後，老師與家長都希望孩子能自主學習。為此台南市教育局在資訊中心網頁平台的寒假線上自主學習網，提供豐富多元的線上數位...

墾丁春天音樂季等嘸業者 墾丁金字招牌恐走入歷史

曾被視為南台灣流行音樂盛事的墾丁春天音樂季，近年因遊客暴跌氣逐年下滑，去年僅剩「夏都春宴」苦撐；墾管處公告今年清明連假舉...

小金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟 豬肉製品管制運往大金

武漢肺炎疫情持續延燒，連帶的非洲豬瘟也來湊熱鬧，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，3日下午在烈嶼將軍堡左側海灘附近發現1...

影／協助度過疫情難關 高市府公布紓困方案

針對新型冠狀病毒肺炎疫情，高雄市長韓國瑜今早率團隊召開記者會，鎖定農漁民、經濟弱勢族群、觀光旅遊產業、中小企業等領域，提...

高雄推節水率達2% 汙水費降2元

高雄市汙水下水道使用費隨水費徵收每度5元，為鼓勵民眾節約用水、減少生活汙水，市府水利局推出獎勵措施，今年起，只要當期用水量比去年同期減少2%以上，汙水下水道使用費就從每度5元降為3元。

熱門新聞

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

口罩實名制6日上路 北市衛生局：哪買靠這App

中部科學工業園區管理局今正名刪除工業2字

防疫堅守崗位 韓國瑜：向陳時中及所有防疫人員致意

實名制口罩送錯宜蘭連夜補 保證各藥局明上午開賣

學校延後開學 黃捷、林于凱為營養午餐供菜農民請命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。