日勝生推高雄車站舊宿舍都更 高市府：全力協助推動

鐵路地下化後，高雄火車站周邊都市更新有進展，日勝生集團將在高雄車站周邊推都更案，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動發展商機。高雄市都發局表示將全力協助推動，另也盼高雄市區許多閒置或低度利用的「國公營土地」，也能加速開發。

台鐵局與日勝生集團今舉辦「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業案」簽約儀式，該案將循台北火車站「京站」模式開發，被稱為高雄版的京站。

高雄市都發局表示，「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」在長明街38巷、南臨長明街、建國二路190巷、大港街及長明街38巷5弄間，含道路用地面積共約8392坪，屬第二種特定商業區，建蔽率50%，容積率300%，北側緊鄰地下化綠道及71期重劃區。

日勝生集團將以「全齡健康社區」為主軸規畫，興建包含1棟現代新京站商場，10棟以上綠建築及智慧住宅，影城、超市、兒童托幼服務、長照居家服務與里民活動中心等，明年下半年完成規畫設計，施工約3年，最快2026年完工啟用。

都發局表示，市府將全力協助後續推動，預期未來可結合高雄火車站每日3.7萬進出人潮，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動周邊發展商機。

都發局長林裕益強調，市長韓國瑜很重視都市更新問題，指示加速推動都市更新及危老屋重建，高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路地下化後，沿線兩側老舊建築物及窳陋空間，已列為優先輔導都更對象。

他並指出，高雄市區有許多「國公營土地」，多為閒置或低度利用，未予開發，影響都市更新。如高雄多功能經貿園區，全區590公頃，尚待開發土地有236公頃，「國公營事業土地」占68%，也盼各國公營事業單位加速該區土地開發。

此外，都發局表示，市府也盤點台鐵沿線有都更潛力老舊社區，列為優先輔導都更的對象。市府去年起，也成立都更輔導團，走入社區辦理說明會，輔導社區自辦都更。