快訊

武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日勝生推高雄車站舊宿舍都更 高市府：全力協助推動

聯合報 / 記者蔡孟妤/高雄即時報導
「高雄火車站站東舊宿舍公辦都更」全區透視模擬圖。圖／日勝生集團提供

鐵路地下化後，高雄火車站周邊都市更新有進展，日勝生集團將在高雄車站周邊推都更案，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動發展商機。高雄市都發局表示將全力協助推動，另也盼高雄市區許多閒置或低度利用的「國公營土地」，也能加速開發。

台鐵局與日勝生集團今舉辦「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業案」簽約儀式，該案將循台北火車站「京站」模式開發，被稱為高雄版的京站。

高雄市都發局表示，「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」在長明街38巷、南臨長明街、建國二路190巷、大港街及長明街38巷5弄間，含道路用地面積共約8392坪，屬第二種特定商業區，建蔽率50%，容積率300%，北側緊鄰地下化綠道及71期重劃區。

日勝生集團將以「全齡健康社區」為主軸規畫，興建包含1棟現代新京站商場，10棟以上綠建築及智慧住宅，影城、超市、兒童托幼服務、長照居家服務與里民活動中心等，明年下半年完成規畫設計，施工約3年，最快2026年完工啟用。

都發局表示，市府將全力協助後續推動，預期未來可結合高雄火車站每日3.7萬進出人潮，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動周邊發展商機。

都發局長林裕益強調，市長韓國瑜很重視都市更新問題，指示加速推動都市更新及危老屋重建，高雄市區過去因縱貫鐵路經過，造成都市發展屏障，鐵路地下化後，沿線兩側老舊建築物及窳陋空間，已列為優先輔導都更對象。

他並指出，高雄市區有許多「國公營土地」，多為閒置或低度利用，未予開發，影響都市更新。如高雄多功能經貿園區，全區590公頃，尚待開發土地有236公頃，「國公營事業土地」占68%，也盼各國公營事業單位加速該區土地開發。

此外，都發局表示，市府也盤點台鐵沿線有都更潛力老舊社區，列為優先輔導都更的對象。市府去年起，也成立都更輔導團，走入社區辦理說明會，輔導社區自辦都更。

都更 都市更新 火車站
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

日勝生投資逾百億元 拿下高雄火車站站東都更案

日勝生子公司打造 高雄火車站舊宿舍都更案簽約

台鐵高雄舊宿舍都更 要成功複製京站經驗

日勝生拿下台鐵高雄都更案 開發效益估破百億元

相關新聞

墾丁春吶移至高雄大走味 創辦人收回授權重現原味

25年前，2個美國青年和台灣樂團友人到墾丁邊度假邊唱歌，「春天吶喊」悄悄誕生了，從搭順風車辦的大小電音派對蓬勃興起，到成...

日勝生推高雄車站舊宿舍都更 高市府：全力協助推動

鐵路地下化後，高雄火車站周邊都市更新有進展，日勝生集團將在高雄車站周邊推都更案，引入通勤住宅及觀光旅宿，帶動發展商機。高...

疫情衝擊墾丁旅宿業 星光會館休館開第一槍宣布休館1年

因自由行陸客來台禁令受衝擊的屏東墾丁旅宿業，上月底進入旅遊淡季後，又遇上來勢洶洶的武漢肺炎疫情，5月以前的退訂或延訂率達...

漁業防疫升級 高雄遠洋漁船入港一率量體溫

台灣的遠近海漁業都有聘僱大陸籍船員，高市府海洋局為防範肺炎，要求遠洋漁船船員，以及雇用大陸籍船員的沿近海漁船入港時須量測...

影／天氣冷好想暖胃 熱炒店名廚教你做黑蒜頭雞湯

天氣冷颼颼，嘉義市知名燒烤熱炒店「08烤鶴了」最近推出黑蒜頭雞湯，不僅吃起來甘甜又美味，還能暖胃，成為店內的「明星」料理...

疫情衝擊觀光 高市旅店住宿率不到1成

受到大陸疫情衝擊，高雄市飯店業者、旅遊業者苦不堪言，高雄市觀光局長邱俊龍將為飯店旅宿業者向中央爭取稅捐減免、融資疏困和營業損失補助。

台鐵高雄舊宿舍都更 要成功複製京站經驗

台鐵近幾年積極推動資產開發，今天舉行「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」簽約，將複製台北交九轉運站、京站開發成功經驗，...

開學延後但學習不中斷 台南市教育局這麼做

開學延後，老師與家長都希望孩子能自主學習。為此台南市教育局在資訊中心網頁平台的寒假線上自主學習網，提供豐富多元的線上數位...

墾丁春天音樂季等嘸業者 墾丁金字招牌恐走入歷史

曾被視為南台灣流行音樂盛事的墾丁春天音樂季，近年因遊客暴跌氣逐年下滑，去年僅剩「夏都春宴」苦撐；墾管處公告今年清明連假舉...

小金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟 豬肉製品管制運往大金

武漢肺炎疫情持續延燒，連帶的非洲豬瘟也來湊熱鬧，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，3日下午在烈嶼將軍堡左側海灘附近發現1...

影／協助度過疫情難關 高市府公布紓困方案

針對新型冠狀病毒肺炎疫情，高雄市長韓國瑜今早率團隊召開記者會，鎖定農漁民、經濟弱勢族群、觀光旅遊產業、中小企業等領域，提...

高雄推節水率達2% 汙水費降2元

高雄市汙水下水道使用費隨水費徵收每度5元，為鼓勵民眾節約用水、減少生活汙水，市府水利局推出獎勵措施，今年起，只要當期用水量比去年同期減少2%以上，汙水下水道使用費就從每度5元降為3元。

熱門新聞

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

口罩實名制6日上路 北市衛生局：哪買靠這App

中部科學工業園區管理局今正名刪除工業2字

防疫堅守崗位 韓國瑜：向陳時中及所有防疫人員致意

實名制口罩送錯宜蘭連夜補 保證各藥局明上午開賣

學校延後開學 黃捷、林于凱為營養午餐供菜農民請命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。