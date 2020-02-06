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疫情衝擊墾丁旅宿業 星光會館休館開第一槍宣布休館1年

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
墾丁觀光業受陸客斷炊和疫情雙重衝擊，墾丁國家公園龍鑾潭旁的「星光會館」考量客源不足，自本月1日起休館1年，成為墾丁年後開第一槍停業的旅宿店。記者潘欣言／攝影

因自由行陸客來台禁令受衝擊的屏東墾丁旅宿業，上月底進入旅遊淡季後，又遇上來勢洶洶的武漢肺炎疫情，5月以前的退訂或延訂率達二至三成，228連假3天恐慘不忍睹，旅宿業者直言大家都「剉咧等」，多家業已在評估放員工無薪假的可能，而墾丁龍鑾潭旁的「星光會館」考量客源不足，自本月1日起休館1年，成為墾丁年後開第一槍停業的旅宿店，飯店多採遇缺不補因應。

「去年8月起陸客暫停來台自由行，墾丁觀光業者傷到皮肉，從過年後武漢肺炎疫情持續延燒，目前已影響到5月以前的住房率，如果疫情未能在短期內平息，恐就傷到骨了！」墾丁福華飯店總經理張積光說，部分遊客因墾丁空曠少密集室內場所，最近多了一成左右臨時起意的訂房，但多數團體、散客原訂遊程都延至5月後，2至4月恐將是恆春半島自2003年SARS疫情後最慘的一段時間，業界對員工多採遇缺不補保持能量。

對於武漢肺炎造成的低迷市場，墾丁旅宿業對政府是否比照秋冬遊補助方案推新方案看法不一，也在恆春鎮經營旅館的中華民國旅館公會理事長張榮南表示，武漢肺炎疫情擴大讓國內觀光產業面臨嚴峻考驗，希望政府能研擬因應措施，在3月至5月間推出「春季旅遊補助方案」，協助旅宿業者度過難關；但有業者認為，民眾多因怕疫情多不敢出門，此舉會造成民眾矛盾心理。

開業業近5年、位於墾丁國家公園龍巒潭旁的星光會館，為4層樓建築、約39間套房，自由行陸客斷炊加上大陸爆發武漢肺炎疫情延燒各國，國內旅客出遊意願下降，年後訂房率蛻減，經營發生困境，星光會館宣布自2月起暫時休館1年，員工放無薪假或輔導到其它相關產業就業；業者無奈表示，休館是迫不得已的做法，至於何時復館，將視墾丁旅遊市場狀況而定。

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