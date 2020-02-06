聽新聞
test
0:00 / 0:00
漁業防疫升級 高雄遠洋漁船入港一率量體溫
台灣的遠近海漁業都有聘僱大陸籍船員，高市府海洋局為防範肺炎，要求遠洋漁船船員，以及雇用大陸籍船員的沿近海漁船入港時須量測船員體溫，另加強相關防疫宣導，行文要求船主要求船員自主性戴口罩、勤洗手等自我健康管理項目。
市府海洋局長趙紹廉局長表示，為防範新型冠狀病毒疫情，海洋局發文至本市遠洋漁業公會及各區漁會轉知船東防疫須知，另請高雄區漁會漁業廣播電台每天廣播一小時防疫須知，若船員有發燒咳嗽等症狀應立即送醫。
此外，高市海洋局協調海巡署人員提升防疫等級，只要是遠洋漁船所有船員，以及有雇用大陸船員的沿近海漁船在入港均要量測船上人員體溫。
海洋局呼籲，如出現發燒、呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，病患應依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療，就醫時主動告知醫護人員自身的旅遊史、職業別、接觸史，以及是否有群聚（TOCC）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言