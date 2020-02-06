漁業防疫升級 高雄遠洋漁船入港一率量體溫

台灣的遠近海漁業都有聘僱大陸籍船員，高市府海洋局為防範肺炎，要求遠洋漁船船員，以及雇用大陸籍船員的沿近海漁船入港時須量測船員體溫，另加強相關防疫宣導，行文要求船主要求船員自主性戴口罩、勤洗手等自我健康管理項目。

市府海洋局長趙紹廉局長表示，為防範新型冠狀病毒疫情，海洋局發文至本市遠洋漁業公會及各區漁會轉知船東防疫須知，另請高雄區漁會漁業廣播電台每天廣播一小時防疫須知，若船員有發燒咳嗽等症狀應立即送醫。

此外，高市海洋局協調海巡署人員提升防疫等級，只要是遠洋漁船所有船員，以及有雇用大陸船員的沿近海漁船在入港均要量測船上人員體溫。

海洋局呼籲，如出現發燒、呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，病患應依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療，就醫時主動告知醫護人員自身的旅遊史、職業別、接觸史，以及是否有群聚（TOCC）。