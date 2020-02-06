影／天氣冷好想暖胃 熱炒店名廚教你做黑蒜頭雞湯
天氣冷颼颼，嘉義市知名燒烤熱炒店「08烤鶴了」最近推出黑蒜頭雞湯，不僅吃起來甘甜又美味，還能暖胃，成為店內的「明星」料理，主廚林建宇說，其實黑蒜頭雞湯在家也可以自己做，他也不藏私地教客人如何製作黑蒜頭，希望每個人都能做出幸福的冬天料理。
「08烤鶴了」推出的黑蒜頭雞湯，不僅口感甘甜，又不像一般的蒜頭雞嗆辣，雞肉吃起來軟嫩又富含香氣，林建宇說，民眾可以去買一般的生蒜頭，放入電子鍋按「保溫」，也不必加水或任何香料，讓蒜頭發酵，但要一直維持保溫，兩周後將蒜頭拿出來曝曬，讓水分蒸發，就變成黑蒜頭。
他說，店內用雞骨和白菜熬煮的高湯，不加任何味素，熬煮約40分鐘後，加入黑蒜頭和雞肉塊等，再等待半小時的時間滾煮，黑蒜頭會融到湯汁裡面，因本身具備甘甜味，也不必加入任何香料，美味的黑蒜頭雞湯料理就可以製作完成。
林建宇曾經在西餐、日式料理等店待過，他也推出西式和各種創意料理，例如迷迭香烤雞、金沙美人腿、麻辣水煮魚和紅槽松阪肉等，希望客人吃到他們的巧思，例如現在客人很不喜歡剝蝦，他們將蝦子的殼去掉，成為「懶人蝦」，再加入鴨蛋黃，菜名也逗趣地叫作「金架很蝦」，要給客人不同的美食體驗。
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