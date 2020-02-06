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疫情衝擊觀光旅宿 高雄推防疫微型貸款

中央社 / 高雄6日電

武漢肺炎疫情擴大，嚴重衝擊觀光旅宿業者，高市府財政局協調高雄銀行推出防疫微型貸款並匡列新台幣1億元，明天起到6月底供符合資格者最高50萬元低利貸款應急。

高市府財政局長李樑堅今天告訴中央社記者，因應防疫協助業者紓困，高銀推出「齊心防疫高銀最相挺方案」，只要是企業、行號及業者營運受到疫情影響，提供在地微型業者為貸款對象，以年息1.58%貸款，期限3年，明天起受理到6月底止。

除了協調高銀提供微型紓困，財政局也爭取中央通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，盼比照SARS期間的減稅，估計給客運、旅館業等房屋稅減半，另予小客車及遊覽車牌照稅減半，粗估業者可獲減稅約1.68億元。

武漢肺炎確診病例一天天遽增損及觀光旅宿業者，國內觀光及旅宿業者也叫苦連天。高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良接受中央社記者電話採訪指出，高市旅行社業者2、3月中國大陸團全數停擺，越南團也幾乎全部取消，業者正忙於團客退團善後。

高雄市旅館同業公會也指出，全市旅宿業者2、3月的退房率大增，住宿率剩不到3成，業者苦撐營運。

高市府觀光局長邱俊龍今天出席市府針對疫情召開的紓困計畫記者會時指出，將積極向中央爭取對高雄市觀光旅遊業者的紓困，包括稅費減免、營業損失補助，統籌向中央爭取；市府和業者共推安心旅遊，將提供業者消毒漂白水並爭取列入觀光業人員為一線防疫人員因應口罩需求；擬訂補助方案於疫情穩定後，加強行銷刺激觀光產業等。

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