台糖東海豐農業園區啟用 翻轉傳統養豬業

台糖公司位於屏東縣的全台首座結合綠能、水循環及生物循環概念的東海豐農業循環園區即將落成啟用，台糖表示，園區參考丹麥等先進國家養豬設備，將翻轉台灣傳統養豬產業。

台糖表示，耗資新台幣6.8億元的東海豐農業循環園區是台灣翻轉畜殖產業的起點，目前台糖已計畫編列新台幣107億元，以東海豐為範本，計畫在2年內改建包含屏東四林一、四林二、大響營一、大響營二及新厝等在內的全國16座畜殖場。

台糖並表示，東海豐園區去年底通過BSI循環經濟國際標準的審查，成為全球第一家取得循環經濟國際標準查核聲明書的畜殖業者。

台糖在屏東的幾處畜殖場，臭味長年受到附近居民詬病，為改善畜殖產業對環境的負面影響，並提升畜殖產業的整體競爭力，台糖民國105年著手東海豐畜殖場重建計畫，並於前年2月正式開工動土，建造密閉式的負壓水簾豬舍、設置區域沼氣中心、沼氣發電系統、廢水處理設施以及結合環境教育與觀光的展示中心等設施。

東海豐園區預計於4月落成，目前飼養1萬頭豬試營運，今天邀請媒體入園「開箱」，台糖秘書處長蕭光宏表示，整個園區參考的是丹麥等先進國家的養豬設備，是目前國內最先進的養豬設施。

完全密閉式的豬舍，民眾可以從玻璃窗看到豬舍裡的豬隻動態，相較於以往的台糖畜殖場完全禁止外人進入參觀，避免豬隻感染，未來，東海豐農業循環園區將結合教育、觀光，開放給民眾入園參觀休閒，不怕豬隻被感染，園區內並保留原畜殖場的舊豬舍供參觀。

台糖說明，25公頃的東海豐農業循環園區共有10棟負壓水簾豬舍，屋頂設有太陽能板，且含通風除臭系統、自動飼料給水系統、智慧化環境監控系統及豬糞尿收集系統，能維持適合豬隻生長的環境，並減省水的使用及降低人員進出的頻率，以減少病菌傳播的疑慮。

此外，區域沼氣中心每天可處理場內外豬糞尿和農業廢棄物200公噸，生產沼氣發電，每年最高可產生230萬度電，提供約700多戶內電；沼渣可製成肥料栽植，沼液澆灌農作物及清洗豬舍及降溫水簾。

蕭光宏表示，台糖的農業循環園區未來將提供青農進駐養豬，去年開始台糖已開班訓練青農，目前已有200多名青農受過培訓，農業循環園區未來將翻轉台灣的傳統養豬產業。