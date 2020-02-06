開學延後但學習不中斷 台南市教育局這麼做

開學延後，老師與家長都希望孩子能自主學習。為此台南市教育局在資訊中心網頁平台的寒假線上自主學習網，提供豐富多元的線上數位學習資源，已建置「創課坊」與「愛測網」等自主學習平台，提供雲端課程教材、電子書與線上測驗練習，讓學習不中斷。

受武漢肺炎疫情影響，除了多數國中小的課輔與營隊活動取消外，開學日也延後兩周，讓許多家長與老師憂心孩子的學習中斷，特別是國三學生正準備會考，老師更叮嚀學生要自主學習。

台南市教育局為了讓國中小學生，不會因為開學延後而讓學習落後，已在教育局資訊中心的網頁平台 (寒假線上自主學習網)，提供豐富多元的線上數位學習資源平台，讓孩子的假期學習不中斷。

教育局長鄭新輝表示，台南市長期扎根數位學習教學模式，已建置「創課坊」、「愛測網」等自主學習平台，提供雲端課程教材、電子書與線上測驗練習，國中小學生可透過網路，在家延續學習，停課不停學。

鄭新輝說，台南市所研發的「創課坊」平台，可以讓教師將上課素材或課前預習內容，以電子書方式上傳雲端，提供學生在遠端線上自主學習。並且已和教科書主要出版商合作，將教科書內容、習作與補充教材雲端化，學生可以先在家課前預習，無縫接軌開學後的課程學習。「愛測網」平台則配合台南市第二官語推動計畫，自行開發的英語單字測驗網站，學生可上網精熟練習，檢核自學的成效。

教育局資訊中心也連結育部教育雲策略聯盟提供的多樣化在家自學平台，包括因材網、pagamo平台、均一平台與高雄Egame平台，這些平台都可以透過教育局提供每位學生的個人OpenID帳號登入，免費使用。相關網址：

1.寒假線上自主學習網 (http://www.tn.edu.tw)：可連結各種線上學習資源網。

2.創課坊 (http://hahay.tn.edu.tw/)：備課與線上學習系統，教師將教案結合線上資源，轉化成可供閱讀的電子書。

3.愛測網(http://itest.tn.edu.tw/)：英語單字線上測驗系統。

4.因材網 (https://adl.edu.tw/)：電腦化適性診斷測驗，診斷學生學習成效，自動化提供學生「個別化學習路徑」。

5.PaGamo(https://www.pagamo.org/)：全球第一的線上遊戲學習平台，提供多元優質的題庫，遊戲透過回答題目來攻占領地，結合知識力與策略性，豐富你的學習體驗！

6.Cool English(https://www.coolenglish.edu.tw/)：以聽力、口說、閱讀、寫作、字彙/文法、遊戲、基本學習內容及會考專區進行課程規劃，透過多元內容培養學生全方位的英語能力。

7.均一教育平台 ()：個人化學習的線上教育平台，利用科技，提供創新有效的「教」與「學」路徑。