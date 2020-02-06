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墾丁春天音樂季等嘸業者 墾丁金字招牌恐走入歷史
曾被視為南台灣流行音樂盛事的墾丁春天音樂季，近年因遊客暴跌氣逐年下滑，去年僅剩「夏都春宴」苦撐；墾管處公告今年清明連假舉辦的場地和時間，上月20日截止前，因無業者提出申請，也宣告今年暫時熄燈，在陸客斷炊、武漢肺炎疫情延燒衝擊觀光之際，如雪上加霜；雖然明年仍是未知數，但在地業者憂心，這塊曾經帶動龐大商機的墾丁金字招牌將走入歷史。
墾丁春天音樂季源起於2名美籍青年吉米和韋德於1995年4月，和台灣愛樂友人到墾丁海邊開演唱會，「遠離壓力、慵懶、貼近自然」的「春天吶喊」自此誕生，之後在墾丁掀起「春吶熱」，搭順風車的大小音樂派對四起，卻衍生吸毒、破壞環境等亂象，墾管處13年前在清明連假開辦墾丁春天音樂季納管；今年依例開放鵝鑾鼻、大灣場地供業者申請，甚至降低租金、延長申請日，但還是等嘸人。首次。
隨著音樂季人氣下滑，墾丁音樂季的兩大音樂會主角「春天吶喊」、「春浪音樂節」，前者去年出走高雄市，後者暫停舉辦，新興的「墾丁泡泡趴」覓無合適場地也出走，連辦8年的「夏都春宴」去年獨自撐場，票房卻慘跌；另個位於墾丁國家區外、滿州小墾丁度假村去年首創「山谷音樂季」，以原住民音樂元素為主軸，但尚未形成氣候。
墾丁夏都沙灘酒店表示，今年停辦「夏都春宴」，除了延繞的武漢肺炎疫情短期內恐無法止息，音樂季人潮不如以往也是主因，明年是否復辦將視大環境而定；小墾丁度假村表示，疫情影響國人出遊意願，墾丁的山海景緻風光明媚，鄉野空氣品質絕佳，為鼓勵民眾出遊，今年「山谷音樂季」仍朝續辦努力。
墾丁觀光業者對春天音樂季今年暫時熄燈不勝唏噓；屏東縣府交通旅遊處長黃國維表示，售票音樂會有其商業上的成本考量，尊重市場機制，縣府持續聯手民間觀光團體和業者，營造優質遊憩環境的墾丁品牌形象。
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