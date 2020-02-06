快訊

開第一槍！ 維珍澳洲航空永久終止香港航線

人口密集高風險 指揮中心：今起國際郵輪禁靠泊我國港口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟 豬肉製品管制運往大金

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
小金門海漂豬屍確認驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，縣防疫所立刻針對豬屍發現地點半徑3公里內的豬場，進行採樣化驗。圖／縣府提供

武漢肺炎疫情持續延燒，連帶的非洲豬瘟也來湊熱鬧，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，3日下午在烈嶼將軍堡左側海灘附近發現1隻海漂豬屍，已檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性；金門縣府今天表示，即日起暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，待周邊養豬場完成非洲豬瘟檢測且為陰性，即解除管制。

金門縣建設處代理處長文水成表示，縣防疫所在2月3日下午接獲岸巡總隊通報，在小金門將軍堡附近發現一頭海漂豬，防疫所在當天下午就派人前往做銷毀、處理、採樣跟消毒，整個檢體在2月4送到農委會家畜衛生試驗所檢測。

縣府建設處說，是在昨接獲中央災害應變中心通知，確認豬屍驗出病毒核酸陽性，整個基因的定性是昨中午左右才結果下來；因境外海漂豬屍發現地點半徑3公里內有6家豬場，為確保安全，並請烈嶼鄉公所獸醫師對全鄉8家豬場進行全面訪視，目前都未發現異常情形，並持續密切注意轄區內豬場動態。

文水成也表示，為確保產業安全，縣府將依據動物傳染病防治條例第28條第1項第1款規定，暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，待養豬場完成非洲豬瘟檢測且為陰性，即解除管制。

在小金門將軍堡附近發現一頭海漂豬，防疫所在當天下午就派人前往做銷毀、處理、採樣跟消毒。圖／縣府提供

非洲豬瘟 金門 獸醫師
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

繼蘇門答臘之後 印尼峇里島也傳非洲豬瘟疫情

今年第一例！金門又現大陸海漂豬檢出非洲豬瘟

日擬修法 個人違法攜肉製品入境最高罰82萬

峇里島800頭豬暴斃 印尼調查是否染非洲豬瘟

相關新聞

小金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟 豬肉製品管制運往大金

武漢肺炎疫情持續延燒，連帶的非洲豬瘟也來湊熱鬧，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，3日下午在烈嶼將軍堡左側海灘附近發現1...

影／協助度過疫情難關 高市府公布紓困方案

針對新型冠狀病毒肺炎疫情，高雄市長韓國瑜今早率團隊召開記者會，鎖定農漁民、經濟弱勢族群、觀光旅遊產業、中小企業等領域，提...

高雄推節水率達2% 汙水費降2元

高雄市汙水下水道使用費隨水費徵收每度5元，為鼓勵民眾節約用水、減少生活汙水，市府水利局推出獎勵措施，今年起，只要當期用水量比去年同期減少2%以上，汙水下水道使用費就從每度5元降為3元。

電圍網防猴補助 高雄台東兩樣情

各地猴害頻傳，農民飽受台灣獼猴掠食農作之苦，政府大力推動補助電圍網防制，最高補助4萬5千元。台東農友反應踴躍，申辦數大幅成長；高雄則是前年6件、去年10件，考量自付額高又不見得有效益，興趣缺缺。

延後開學 團膳通路受阻 有機蔬菜無法去化 協調農會鋪貨

高中職以下學校延後兩周開學，打亂了供應學校午餐團膳的果菜合作社及農民進出貨腳步，尤其是有生產履歷的有機蔬菜銷路阻塞，農糧署南區分署、各縣市農業單位和農會紛紛協調以農會自營超市、賣場、量販店等通路協助鋪貨，以減輕菜農、果農去化蔬果壓力。

六龜蓮霧恢復銷陸 農友鬆口氣

受武漢肺炎影響，高雄市銷往大陸的「蜜風鈴」蓮霧，新春期間中止出貨，所幸昨天起又恢復運銷，高雄市長韓國瑜前往視察並封櫃，農友也鬆了一口氣。韓說，憂心疫情衝擊今年訂單，「心理壓力很大」，他正與新加坡洽談，希望有機會拓展新通路。

金門推臉部平權 傷友分享心路

35歲金門姑娘淑妍在襁褓時因火災燒傷，顏面與手有疤，成長之路受到不少異樣眼光，在親友支持下才走出陰霾，她昨天出席「臉部平權運動」活動，分享自身經歷，金門縣副縣長黃怡凱代表簽署承諾書響應，籲創造對顏面損傷朋友的友善環境，並表示已將臉部平權納入109年度友善校園生命教育計畫。

從美國花2600郵寄參與連署 罷韓團體要在韓住處外擺攤

罷韓連署書累積已超過12萬份，罷韓團體表示還收到來自海外的連署書，包括美國紐澤西、日本東京。台灣基進指出，海外寄回來的連...

防疫堅守崗位 韓國瑜：向陳時中及所有防疫人員致意

武漢肺炎疫情攀升，高雄市長韓國瑜今晚臉書發文表示，高雄市政府一直戒慎以待，包括各級學校延後辦理補考、重補修及暫停舉行開學...

學校延後開學 黃捷、林于凱為營養午餐供菜農民請命

因應武漢肺炎疫情，教育部宣布高中以下學校的開學日從2月11日延到2月25日。時代力量高雄市議員黃捷和林于凱想到了與學校營...

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

亞洲排名前三大不織布大廠南六公司目前配合防疫需要，提供生產口罩所需的原料，同時增加消毒用濕紙巾製造生產。高雄市副市長葉匡...

說好的200口罩只來199 社區藥局拍照存證怕影響作業

口罩販售實名制2月6日上路，民眾可持健保卡到健保特約藥局購買，衛福部向每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩。...

熱門新聞

彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

實名制販售口罩 桃市616家健保特約藥局這裡查

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

嘉市在APP放上這功能 明天買口罩超方便

口罩實名制6日上路 北市衛生局：哪買靠這App

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。