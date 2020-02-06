小金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟 豬肉製品管制運往大金

武漢肺炎疫情持續延燒，連帶的非洲豬瘟也來湊熱鬧，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，3日下午在烈嶼將軍堡左側海灘附近發現1隻海漂豬屍，已檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性；金門縣府今天表示，即日起暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，待周邊養豬場完成非洲豬瘟檢測且為陰性，即解除管制。

金門縣建設處代理處長文水成表示，縣防疫所在2月3日下午接獲岸巡總隊通報，在小金門將軍堡附近發現一頭海漂豬，防疫所在當天下午就派人前往做銷毀、處理、採樣跟消毒，整個檢體在2月4送到農委會家畜衛生試驗所檢測。

縣府建設處說，是在昨接獲中央災害應變中心通知，確認豬屍驗出病毒核酸陽性，整個基因的定性是昨中午左右才結果下來；因境外海漂豬屍發現地點半徑3公里內有6家豬場，為確保安全，並請烈嶼鄉公所獸醫師對全鄉8家豬場進行全面訪視，目前都未發現異常情形，並持續密切注意轄區內豬場動態。