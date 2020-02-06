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高市提4紓困因應疫情衝擊 議員促先用市府資源

中央社 / 高雄6日電

武漢肺炎疫情延燒，高市府今天提出含農漁業等4大紓困計畫並促中央訂紓困暫行條例協助支應，不過高雄市長韓國瑜未說明市府自編多少經費因應，民進黨議員促先善用市府資源。

韓國瑜今天偕副市長陳雄文及財政、經濟發展局等首長在市府鳳山行政中心召開記者會，宣布因應「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」市府的4大紓困計畫，也由各局處說明執行細項等。

市府的4大紓困方案，涵蓋觀光、產業及農漁補助紓困等，其中不少是爭取中央支援。媒體提問市府自籌多少財源因應疫情衝擊，韓國瑜未說明，只允「全力以赴」。

4大紓困計畫鎖定農漁產業、經濟弱勢群族、觀光旅遊產業、中小企業等領域，並加強查察勞工權益等，以協助受損產業及經濟弱勢民眾度過難關。建議中央制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則。

韓國瑜指出，武漢肺炎疫情影響消費意願，高雄市水果、漁產及加工品等重要外銷訂單受到衝擊，甚至出現倒帳風險，請農業局、海洋局及財政局等協助對接其他國家的通路以穩定產銷，並與高雄銀行洽談開辦紓困貸款。

他表示，若因居家隔離或居家檢疫、弱勢者生活陷困境，民政局及區公所將協助申請急難救助金等。如果因罹患嚴重特殊傳染性肺炎不幸身故，也可以申請死亡救助金。至於對觀光產業的衝擊，爭取中央對觀光旅遊業者紓困、稅費減免及利息補貼等。

在公司營業方面，經發局協助申貸中小企業優惠貸款並提供公有市場攤位2月使用費先予以減半徵收1個月等。另有保障勞工權益部分等。

韓國瑜指出，疫情造成影響是全各縣市政府必須共同面臨的問題，盼中央制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則。

市府主張針對受無薪假員工，比照失業補助辦法補貼救濟金；受疫情衝擊最深的觀光旅遊產業，建議補助高速公路通行費、減免一定期間牌照稅等措施，以降低遊覽車業者經營成本、補貼客運業營運虧損並要求一定比例補貼員工薪資減損失等。

有關韓國瑜提出的紓困方案，民進黨市議員陳致中指出，紓困條例應由國會儘速朝野協商形成共識，市府能作的補救助紓困請積極展開，需要中央財源項目應先跟溝通協調，不要片面宣布，否則到時又淪為中央「卡韓」，萬萬不可。

韓國瑜 武漢肺炎 疫情
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