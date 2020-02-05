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金門推臉部平權 傷友分享心路

2020-02-05 23:29聯合報 記者蔡家蓁／金門報導

金門姑娘淑妍（左）昨出席「臉部平權運動」啟動記者會，希望透過自己的經驗呼籲大眾能...
金門姑娘淑妍（左）昨出席「臉部平權運動」啟動記者會，希望透過自己的經驗呼籲大眾能以同理心及尊重的角度來看待傷友。 記者蔡家蓁／攝影
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35歲金門姑娘淑妍在襁褓時因火災燒傷，顏面與手有疤，成長之路受到不少異樣眼光，在親友支持下才走出陰霾，她昨天出席「臉部平權運動」活動，分享自身經歷，金門縣副縣長黃怡凱代表簽署承諾書響應，籲創造對顏面損傷朋友的友善環境，並表示已將臉部平權納入109年度友善校園生命教育計畫。

「臉部平權運動」啟動記者會昨在縣府舉行，包括黃怡凱、 陽光基金會執行長舒靜嫻與社會處長董燊等人出席。黃怡凱表示，讓每位顏損朋友都能自在的活在陽光下，營造出友善環境，一直都是縣府團隊努力的方向。

舒靜嫻指出，根據基金會2016年調查，在台灣相當每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待，因此基金會積極推動「臉部平權」，希望營造友善環境，讓顏損朋友不再因外觀遭受異樣眼光與不公平的對待，未來也將持續在金門縣募集學校、在地商家、企業、團體加入響應行列。

會中也邀請傷友淑妍分享自身經歷，她說成長過程因臉部燒傷，被旁人時常投以異樣眼光，甚至惡作劇，只好「邊緣化」來保護自己，幸好後來在陽光基金會支持及親友陪伴下走出陰霾，希望藉由自己的親身經歷，讓社會了解傷友處境和臉部平權的重要。

縣府表示，已將臉部平權納入109年度友善校園生命教育計畫，希望促使學童從小建立用同理、尊重、平常心的觀念對待「長得不一樣的人」。

金門火災

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