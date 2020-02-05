防疫堅守崗位 韓國瑜：向陳時中及所有防疫人員致意

武漢肺炎疫情攀升，高雄市長韓國瑜今晚臉書發文表示，高雄市政府一直戒慎以待，包括各級學校延後辦理補考、重補修及暫停舉行開學典禮等活動，第一線服務人員強制佩戴口罩，針對街友、低收入戶發放口罩，將高捷特定熱點的清潔消毒頻率從每4小時一次調整成為1小時一次，積極因應防堵。而他也要對在第一線堅守崗位、幾乎不眠不休的衛福部長陳時中及所有醫療防疫人員致以最大謝意和敬意。

韓國瑜說，近日武漢肺炎疫情持續攀升，高雄市政府一直以來都戒慎以待，積極因應防堵。

他說，市政府日前除了籲請各級學校延後辦理補考、重補修、以及暫停舉行開學典禮和班親會等活動外，並規定第一線服務人員強制佩戴口罩。

另外，市政府亦針對防疫準備能力相對弱勢的街友、低收入戶特別發放口罩，以減少防疫死角問題。同時特別加強了高捷消毒工作，將特定熱點的清潔消毒頻率從每4小時一次調整成為1小時一次。

韓國瑜說，此次疫情來勢洶洶，面對這一場始料未及的大規模疫情發展，我們要對一直在第一線堅守崗位、幾乎不眠不休的陳時中部長以及所有醫療防疫人員抱以最大謝意和致以最高敬意。