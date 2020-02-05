學校延後開學 黃捷、林于凱為營養午餐供菜農民請命

因應武漢肺炎疫情，教育部宣布高中以下學校的開學日從2月11日延到2月25日。時代力量高雄市議員黃捷和林于凱想到了與學校營養午餐配合供菜的有機農，積極促高雄市農業局與教育局確認高雄市國中小取消的蔬菜訂單，並協助轉移訂單。農業局表示目前將收購葉菜及根莖類冷藏或截切，透過國內市場消化，也會協助媒合國內超商及大賣場上架，籲請民眾多消費國產農產品。

林于凱表示，經向教育與農政機關了解，得知目前高雄地區受影響的農作主要是 2萬噸有機芽菜類，農委會農糧署南區分署承諾會努力幫農友找銷路。

黃捷表示，教育部宣布高中以下學校延後開學，她評估供應營養午餐食材的農民會受到衝擊，即主動聯繫農業局與教育局，請教育局確認全市國中小取消的蔬菜訂單並送到農業局，農業局再主動協助農民轉移訂單，減少滯銷，保障權益。

林于凱說，根據上下游新聞市集報導，全國受延後開學影響的有機及產銷履歷蔬菜，估計上看 300公噸，而且許多食材屬於契作，農友未必能輕易自行轉賣給別人。

林表示，教育局向他說各校營養午餐可能透過自己的合作社或者團膳業者訂購食材，狀況不同，這次的情形沒有前例可循，仍在協調，他要求教育局盡快了解各校對於變更合約期間的處理方式，並讓業者、農友的損失降到最低。