不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

亞洲排名前三大不織布大廠南六公司目前配合防疫需要，提供生產口罩所需的原料，同時增加消毒用濕紙巾製造生產。高雄市副市長葉匡時今天到南六位在燕巢的廠區，感謝南六在防疫期間加班生產。對於南六將投資新設產業園區投入生技產品，高雄市經發局將在南六申請之後以單一窗口協助處理。

根據高雄市經發局的資料，南六公司的產品供應國內外廠商生產口罩、手術防護衣。南六燕巢高雄總廠於102年由高雄市政府依據產業創新條例輔導廠商提出報編產業園區計畫，到107年12月完成設廠，月產2400噸水針布、2000 噸不織布作為衛生棉、紙尿褲等民生用品原料，另生產高科技水刺木漿複合布，可作為醫療級手術衣、醫療床單、手術隔巾使用。

不只生產不織布，南六近年產品擴展到生技產品，目前已配合行政院歡迎台商回台投資方案，規畫在高雄總廠旁投資新設產業園區，生產醫療敷片等醫材產品。經發局表示，將在南六提出申請後由單一窗口協助，必要時提報市府重大投資會議，協助案件加速推動。

葉匡時表示，高雄市政府為加強防疫並避免群聚感染風險，率全國之先開設一級流行疫情指揮中心，統籌市府各局處資源與人力投入防疫工作，以整備防疫物資及加強衛教宣導，積極查緝囤貨和哄抬物價行為，也盤點並訪視高市具代表性製造口罩、漂白水等防疫用品廠商，確保物質來源供應無虞。