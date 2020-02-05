親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

2020-02-05 21:24聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

亞洲排名前三大不織布大廠南六公司目前配合防疫需要，提供生產口罩所需的原料，同時增加消毒用濕紙巾製造生產。高雄市副市長葉匡時今天到南六位在燕巢的廠區，感謝南六在防疫期間加班生產。對於南六將投資新設產業園區投入生技產品，高雄市經發局將在南六申請之後以單一窗口協助處理。

根據高雄市經發局的資料，南六公司的產品供應國內外廠商生產口罩、手術防護衣。南六燕巢高雄總廠於102年由高雄市政府依據產業創新條例輔導廠商提出報編產業園區計畫，到107年12月完成設廠，月產2400噸水針布、2000 噸不織布作為衛生棉、紙尿褲等民生用品原料，另生產高科技水刺木漿複合布，可作為醫療級手術衣、醫療床單、手術隔巾使用。

不只生產不織布，南六近年產品擴展到生技產品，目前已配合行政院歡迎台商回台投資方案，規畫在高雄總廠旁投資新設產業園區，生產醫療敷片等醫材產品。經發局表示，將在南六提出申請後由單一窗口協助，必要時提報市府重大投資會議，協助案件加速推動。

葉匡時表示，高雄市政府為加強防疫並避免群聚感染風險，率全國之先開設一級流行疫情指揮中心，統籌市府各局處資源與人力投入防疫工作，以整備防疫物資及加強衛教宣導，積極查緝囤貨和哄抬物價行為，也盤點並訪視高市具代表性製造口罩、漂白水等防疫用品廠商，確保物質來源供應無虞。

經發局長伏和中說，經發局在各商圈、公民有市場、攤集場及產業園區加強防疫資訊宣導，持續追蹤疫情發布狀況，也訪視了8家醫用口罩及1家藥用酒精生產廠商，後續將持續追蹤廠商生產情形，確保防疫物資供應無虞。

高雄市副市長葉匡時(右三）今訪視南六燕巢總廠。左三：南六公司董事長黃清山；右二：...
高雄市副市長葉匡時(右三）今訪視南六燕巢總廠。左三：南六公司董事長黃清山；右二：高雄市經發局長伏和中。圖／高雄市經發局提供
分享
不織布大廠南六公司配合防疫全力提供生產口罩所需的原料，高雄市副市長葉匡時（中）今...
不織布大廠南六公司配合防疫全力提供生產口罩所需的原料，高雄市副市長葉匡時（中）今天到南六公司表達感謝之意。圖／高雄市經發局提供
分享

高雄市口罩手術葉匡時

延伸閱讀

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能...

YouTube創辦人陳士駿：一生當中值得花1...

「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選...

國民黨高雄市黨部開票 高市府葉匡時等首長到場

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

防疫堅守崗位 韓國瑜：向陳時中及所有防疫人員致意

2020-02-05 22:26

學校延後開學 黃捷、林于凱為營養午餐供菜農民請命

2020-02-05 21:59

防疫大作戰後遺症 大學生口罩不離悶成花花臉

2020-02-05 19:30

說好的200口罩只來199 社區藥局拍照存證怕影響作業

2020-02-05 19:30

疫情恐引無薪假浪潮 高市勞工局建議開辦生活補助金

2020-02-05 18:21

口罩之亂還沒結束 配合開學種的蔬菜出貨也打亂腳步

2020-02-05 18:13

寒流+疫情外銷訂單恐萎縮 韓國瑜視察坦言心理壓力大

2020-02-05 17:00

可愛短耳鴞農田掛網 金門動保團體野放重返大自然

2020-02-05 16:47

屏東稅收徵績創新高 改善財政5年減債109億

2020-02-05 16:46

社區健保藥局備戰！分裝口罩、排動線、準備號碼牌

2020-02-05 16:43

通往六龜溫泉區溪底便道施工 韓國瑜前往視察

2020-02-05 16:16

高市研議補助無薪假勞工 盼中央挹注3千萬

2020-02-05 15:42

沙丘鶴夫妻來台棲息 濁水溪現蹤

2020-02-05 14:13

金門響應臉部平權運動 黃怡凱代表簽承諾書

2020-02-05 14:02

讓消褪中的芹菜管美味飄香 屏東新園老農堅持不退

2020-02-05 12:08

手作恆春瓊麻提燈籠 憶起綠金那段風華歲月

2020-02-05 10:53

隨著光影移動的詩光隧道 屏東佳冬古蹟廊道新亮點

2020-02-05 07:58

屏太陽光電綠能堤防 可供650戶

2020-02-04 23:24

人瑞志工／105歲嬤 天天關懷獨居老人

2020-02-04 23:21

鄭照新：傳遞正確資訊給市民

2020-02-04 23:20

高雄燈會人次 電信大數據計數

2020-02-04 23:15

寒流過境 高雄60公頃蓮霧農損

2020-02-04 22:51

每案最高補助2百萬 高雄市經發局鼓勵體感科技創新運用

2020-02-04 22:18

婦人要送議員鴨蛋 遇罷韓連署起爭執

2020-02-04 22:05

花燈達人黃敏芳組團隊 百件作品散見各大燈會

2020-02-04 21:08

高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07

金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

2020-02-04 20:13

政府貼心推農產保險防萬一 屏東七成農友寧願賭賭看

2020-02-04 19:28

身兼8大社團理事長 劉秀鳳被封高雄社團界大姐大

2020-02-04 19:22

學區問題延宕逾9年 高雄仁武高楠里終於盼得解套

2020-02-04 17:09

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

105歲志工探望90歲嬤 老姊妹相聚愛「鬥嘴鼓」

2020-02-04 18:08
看更多

熱門文章

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

2020-02-05 12:24

彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

2020-02-05 15:15

哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查

2020-02-05 12:14

實名制販售口罩 桃市616家健保特約藥局這裡查

2020-02-05 16:32

蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

2020-02-05 14:33

桃園議員幫供應商安排場地 服務鄉親原價買酒精

2020-02-05 12:08

員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

2020-02-05 13:09

把握美景！冷氣團發威 台南六甲落羽松整片紅更美了

2020-02-05 09:17

武陵櫻花季8日起管制21天 道路易結冰要小心

2020-02-05 11:22

台東幸福宅2月底交屋 縣府為延遲交屋送每戶2萬元禮物

2020-02-05 14:17

口罩買不到飯店業自危 台東業者嘆：猶如細姨兒

2020-02-05 17:11

武漢肺炎延燒 基隆市府：要求廟口夜市攤販全戴上口罩

2020-02-05 17:02

台中蚵仔竂125戶遭訴拆屋還地 市府：尊重司法

2020-02-05 16:30

花蓮港13日迎首艘郵輪 港務公司配合中央全力防疫

2020-02-05 11:33

故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜

2020-02-05 07:46

雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐

2020-02-05 13:07

10名武漢肺炎患者曾到訪 新北九份連夜消毒

2020-02-05 21:21

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

2020-02-05 21:24

寒流+疫情外銷訂單恐萎縮 韓國瑜視察坦言心理壓力大

2020-02-05 17:00

影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU

2020-02-05 07:44

免驚啦！大同櫻花季活動占地7公頃 無畏疫情照常舉行

2020-02-05 10:28

羨慕林口人！好心人再透過議員捐口罩、酒精

2020-02-05 17:11

化骨水工程師不忘最愛 職訓後開重機工作室專業高營收

2020-02-05 14:01

搶買台酒95%酒精 雲林多處營業所不到半小時全被掃光

2020-02-05 15:52

250片限量口罩到貨了 桃園藥局趕工作號碼牌

2020-02-05 18:25

公務員給假不給薪 五結鄉長：勞工身分的還是給假給薪

2020-02-05 12:52

基隆推七堵、暖暖旅遊手冊 多吸芬多精探山城秘境

2020-02-05 13:44

口罩難到的台南偏鄉 民代80個關懷據點發5千片文宣口罩

2020-02-05 19:19

台中捷運首發燈會限定悠遊卡 2月10日線上開賣

2020-02-05 14:24

公務員防疫假不給薪 黃珊珊：收到公文就依法辦理

2020-02-05 12:07

影／他買1200公升酒精 送給嘉市所有國中小學

2020-02-05 10:59

讓消褪中的芹菜管美味飄香 屏東新園老農堅持不退

2020-02-05 12:08

說好的200口罩只來199 社區藥局拍照存證怕影響作業

2020-02-05 19:30

通往六龜溫泉區溪底便道施工 韓國瑜前往視察

2020-02-05 16:16

雲林蒜頭結球小 縣長邀專家診斷

2020-02-04 22:55

實名制明上路 黃偉哲設2地圖讓民眾即時查藥局口罩庫存

2020-02-05 18:03

社區健保藥局備戰！分裝口罩、排動線、準備號碼牌

2020-02-05 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top