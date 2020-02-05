防疫大作戰後遺症 大學生口罩不離悶成花花臉

疫情加寒流，民眾勤洗手且口罩不離口，有人因過度洗手，皮膚脫屑紅癢，到皮膚科報到，也有大學生出家門就口罩不離，除吃飯外，至少戴了7、8小時，臉部出現濕疹，悶成花花臉。皮膚科醫師提醒，要適度保濕，如有嚴重症狀需加用藥膏，避免次發性感染，否則嚴重可能引發蜂窩性組織炎。

武漢肺炎疫情發燒，全球展開防疫大作戰，但不少民眾因怕染疫，口罩不離也勤洗手，不僅口鼻間悶出疹子，手部也脫皮發癢，最後到皮膚科報到。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，台灣目前沒有社區感染，口罩其實是到醫院及診所等高風險的地方才需戴。否則台灣一天只能製造320萬個口罩，卻有2300萬人口，加上大家不分青紅皂白囤積，一定是不夠。

義大醫院皮膚科主任劉懿珊說，最近不少民眾因為戴口罩，臉部悶出濕疹或囊狀痘痘，一名大學生這陣子一出家門就戴口罩，除吃飯外，一天約戴七、八個小時，口鼻間長濕疹，皮膚都脫屑紅癢。也不少患者過度洗手，猛噴含有酒精成分的「乾洗手」，皮膚角質層受損，屏障力降低。