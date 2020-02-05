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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

防疫大作戰後遺症 大學生口罩不離悶成花花臉

2020-02-05 19:30聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

疫情加寒流，民眾勤洗手且口罩不離口，有人因過度洗手，皮膚脫屑紅癢，到皮膚科報到，也有大學生出家門就口罩不離，除吃飯外，至少戴了7、8小時，臉部出現濕疹，悶成花花臉。皮膚科醫師提醒，要適度保濕，如有嚴重症狀需加用藥膏，避免次發性感染，否則嚴重可能引發蜂窩性組織炎。

武漢肺炎疫情發燒，全球展開防疫大作戰，但不少民眾因怕染疫，口罩不離也勤洗手，不僅口鼻間悶出疹子，手部也脫皮發癢，最後到皮膚科報到。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，台灣目前沒有社區感染，口罩其實是到醫院及診所等高風險的地方才需戴。否則台灣一天只能製造320萬個口罩，卻有2300萬人口，加上大家不分青紅皂白囤積，一定是不夠。

義大醫院皮膚科主任劉懿珊說，最近不少民眾因為戴口罩，臉部悶出濕疹或囊狀痘痘，一名大學生這陣子一出家門就戴口罩，除吃飯外，一天約戴七、八個小時，口鼻間長濕疹，皮膚都脫屑紅癢。也不少患者過度洗手，猛噴含有酒精成分的「乾洗手」，皮膚角質層受損，屏障力降低。

劉懿珊表示，疫期勤洗手是正確的自我防護作法，但本身有異位性皮膚炎的民眾，最好每天睡前能擦修護角質層的保濕劑，或洗完澡後，擦些乳霜狀、油膏狀的濕潤型保濕劑或生物型保濕劑，保持滋潤。但如果洗手已洗到有脫屑、濕疹、流湯、龜裂等症狀，保濕頻率至少要加強到一天3次，症狀明顯的，保濕外還要再擦皮膚藥膏，才不會讓發炎性的病程更嚴重，或造成次發性的感染。

近來大家勤洗手防疫，有異位性皮膚炎的患者 ，因過度洗手，指縫出現濕疹症狀。圖／義...
近來大家勤洗手防疫，有異位性皮膚炎的患者 ，因過度洗手，指縫出現濕疹症狀。圖／義大醫院皮膚科提供
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這陣手因應疫情發燒，大家口罩不離，有些民眾已悶出囊腫型痘痘，圖／義大醫院皮膚科提...
這陣手因應疫情發燒，大家口罩不離，有些民眾已悶出囊腫型痘痘，圖／義大醫院皮膚科提供
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口罩皮膚科疫情武漢肺炎

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