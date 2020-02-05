澎湖傳3人自中國返澎 賴峰偉：居家檢疫列追蹤

武漢肺炎疫情延燒，內政部今天通報有3人從大陸二級流行疫區返回澎湖，澎湖縣長賴峰偉今天表示，現階段防疫提升為第二階段，這3人也必須居家檢疫，列入個案追蹤管理。

賴峰偉今天在防疫會報中指示相關單位，密切追蹤近期從大陸返回澎湖的陸配以及從湖北、廣東、浙江二級流行疫區入境的民眾行蹤，確實掌握是否落實自主健康管理與居家檢疫。

縣府表示，內政部今天通報有3人從二級流行疫區返回澎湖，必須實施居家檢疫，賴峰偉也指示民政處、衛生局追蹤這3人返回澎湖的交通工具，並要求警察局不定時居家查訪，確認是否做好居家檢疫。

賴峰偉表示，未來14天關係到澎湖今年的觀光命運，去年澎湖花火節創造了48萬觀光人次，新台幣21億元的觀光產值，假如防疫有任何一個小疏忽，讓疫情爆發，就會造成澎湖巨大觀光損失。

他強調，澎湖本島疫情穩定，目前防疫進入第二階段，注重個案追蹤管理，澎湖自主健康管理的陸配有67名，尚未返澎的有29名，將指示社會處持續掌握陸配返澎時間表，同時要求相關單位關懷規勸，落實自主健康管理。

另外，由於台灣菸酒公司馬公營業所的酒精也被搶購，台灣菸酒公司馬公營業所主任謝孟讚表示，所內的95度優質酒精平時很少有民眾聞問，但在武漢肺炎疫情升溫下，酒精銷售量明顯比菸酒還多，庫存的99箱以及自本島引進的140箱酒精近來也被搶購一空。

謝孟讚表示，所內的優質酒精每瓶只要62元，希望盡可能讓需要的民眾都買得到，而今天準備的50箱酒精，在開始營業不到1個小時內就被買光，已緊急向菸酒公司調貨。

國立澎湖科技大學也建置「防疫專區」，在大門口提供「次氯酸」抗菌水，免費供民眾索取，同樣吸引大批排隊人潮。