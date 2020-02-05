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僅出生30小時就確診！ 武漢肺炎恐能母嬰垂直感染

疫情恐引無薪假浪潮 高市勞工局建議開辦生活補助金

2020-02-05 18:21聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

武漢肺炎疫情逐漸影響經濟，部分觀光、旅遊業者，甚至其他產業傳出擬實施無薪假想法。高雄市勞工局表示，已著手研議無薪假對勞工衝擊因應策略，初步提出發放3000至5000元不等的短期生活補助構想，但礙於高市負債過高財政困窘實難以支應，將向勞動部提出計畫爭取補助，預計總經費約3000萬元，希望勞動部支持。

高雄市勞工局長王秋冬表示，現行無薪假制度並無政府補助配套，但市長韓國瑜競選總統時曾提出類似構想，立意良善，並非不可行。現在武漢肺炎疫情持續升高，各行各業戰戰兢兢，服務業更是首當其衝，觀光旅遊業雪上加霜，亟待政府適度伸出援手。

王秋冬說，為確保防疫期間減少勞工生計遭受減損，以及減少企業者因實施無薪假所衍生的社會問題，特別針對疫情擬定「高雄市因應武漢肺炎（景氣因素影響）勞雇雙方協商減少工時勞工生活補助金發給要點」，簡稱「武漢肺炎勞工無薪假生活補助金計畫」。計畫透過每月補貼2000名勞工5000元，最多3個月，總經費預計3000萬元，希望能藉此減少勞工因為防疫所造成的生活負擔，是因應救急的補貼政策。

王秋冬也提及，高雄市財政狀況不佳已久，實難以撥出經費支應，且此次疫情狀況臨時，無法透過編列預算方式處理，所以希望中央伸出援手，專案補助計畫實施。勞工局會依計畫核實個案資格，避免浮濫不實情況發生，若有賸餘則繳回中央處理。

高雄市勞工局長王秋冬（左）關懷視障按摩業防疫情形。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局長王秋冬（左）關懷視障按摩業防疫情形。圖／高雄市勞工局提供
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武漢肺炎疫情高雄市勞工局

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