口罩之亂還沒結束 配合開學種的蔬菜出貨也打亂腳步

武漢肺炎疫情，造成口罩之亂，高中以下延後二周開學，也打亂供應團膳的果菜合作社及農民進出貨腳步，尤其是配合開學日種植、專門供應學生午餐的有機蔬菜類，農糧署南區分署正協調南部縣市農業處和農會，協助以農會自營超市、賣場等其他通路應急，以分散銷售管道，減輕生產者和供貨商壓力。

「這幾天搞的頭皮發麻！」供應學生團膳蔬菜的屏東吳姓業者說，延後二周開學對供應商造成困擾，因訂單早已下訂，沒想到政府宣布延後二周開學，總不能拜託合作的菜農延後二周再出貨，只好四處麻煩友人找通路消化，還好，洋蔥、高麗菜和茄子的市場需求量大，暫時不怕無處可去，只怕那段期間疫情影響消費力，市場供需不平衡，那時就頭痛了。

屏東縣農會說，延後兩周開學期間學生營養午餐的蔬菜何處去，一般而言，供貨商和菜農會另覓其他銷售管道，畢竟在市場流通性高，如有困難，農會會協助以農會自營超市等通路消化，至於供應學校有生產歷認證的有機蔬菜，原本銷售管道就窄，比較需要農會幫忙。供應恆春地區國中小學有機蔬菜的陳姓菜農說，接獲延後兩周供貨的電話，就拿到農會附設超市有機專區賣，好品質不怕賣不掉。