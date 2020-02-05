不以貌取人 陽光基金會金門推臉部平權

35歲的金門女孩淑妍因燒傷臉手受創，成長過程中備受霸凌。她今天在縣政府呼籲大眾以同理心和尊重的角度對待傷友，縣府與陽光基金會簽承諾書推臉部平權，矢志營造友善社會。

金門縣政府在多媒體簡報室宣布啟動「臉部平權運動」，淑妍到場現身分享說，3、4個月大時因火災意外，臉手嚴重燒傷，住進陽光基金會；歷經10年手術和漫長的復健，到小學三年級才重建完成，返回金門。

由於身上疤痕明顯，淑妍常受到陌生人異樣的眼光，甚至路人會說，「妳怎麼燒成這樣、妳父母怎麼把妳照顧成這樣」，讓她和家人很難過。求學時，同學更為為她取了「螃蟹手」綽號，還作弄說「不能碰到她的東西以免被傳染，會變魔鬼」等惡意玩笑。

當時的淑妍不知道如何回應，只好自我「邊緣化」，也因此變得自閉、沒自信；直到大學時參加培力課程，淑妍才慢慢走出來，克服對人際的恐懼，並從學業和工作中逐步建立了自信。

蛻變後的淑妍積極關懷傷友，協助陽光進行宣導。她說，雖然因為燒傷而在外表留下疤痕，但除此之外自己與一般人並無不同，很希望大家不要單憑外表就判斷「傷友能力不行或有問題」，期待社會能夠平等的對待燒傷顏損傷友。

淑妍期盼因自己站出來，讓社會大眾更加了解傷友的處境和臉部平權的重要。她說，教育孩子「同理心」與「尊重他人的不同」十分重要，也期盼社會大眾勿以貌取人，讓每個人不再因為外表而受到傷害。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，台灣地區每8個人就1人曾因外貌遭受不友善對待，因此基金會積極推動「臉部平權」，希望營造友善環境，讓顏損朋友不再因外觀遭受異樣眼光與不公平的對待。基金會未來將持續在金門縣募集學校、在地商家、企業、團體加入響應行列。

金門縣政府由副縣長黃怡凱代表與舒靜嫻簽署推動承諾書，黃怡凱表示，教育單位已率先響應，將臉部平權運動函發至各學校推廣宣導，並同時納入109年度友善校園生命教育計畫，促使學童能夠從小建立用同理、尊重、平常心的觀念對待「長得不一樣的人」，共創幸福和諧的友善社會。