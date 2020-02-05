開學延後影響蔬菜鋪貨 高市農業局助另尋通路

為避免武漢肺炎發生校園群聚，高中以下學校延後2周、2月25日才開學，高雄市梓官區農會表示，延後開學期間將多出2至3成蔬菜量無處可去，農會幫忙找通路及冷凍蔬菜加工廠應急。高雄農業局說，會協助供應團膳的合作社及農民團體尋求賣場等其他通路。

農糧署南區分署表示，高中以下延後二周開學，打亂供應學生團膳的果菜合作社及農民進出貨腳步，尤其是有生產履歷認證的有機蔬菜類，分署正協調縣市農業處和農會，協助以農會自營超市、賣場等其他通路應急，以分散銷售管道減輕生產者和供貨商壓力。

農業局表示，蔬菜內需總量不變，但因延後開學，確實有蔬菜供應須移轉至其他通路的情況，農業局已接觸供應學校團膳的合作社及農民團體是否需要幫助尋找其他通路，目前這些團體尚未有提出需求。

農業局表示，為協助業者可能需要幫忙尋找其他通路，農業局近期也陸續與大型通路商如家樂福、全聯等接觸討論中，希望萬一合作社和農民團體有需求，這些大型通路商可協助多鋪點貨。

另，近日高雄肉品批發價低於每公斤60元，價格偏低，但農業局說，肺炎疫情導致人心浮動，消費力是否降低待觀察，肉品價格過年前就走低，應與美豬從去年底就進口增加有關。