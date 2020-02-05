寒流+疫情外銷訂單恐萎縮 韓國瑜視察坦言心理壓力大

寒流加上武漢肺炎疫情，對高雄市農漁產的衝擊不可預期，所幸六龜外銷大陸的蓮霧重新啟動作業，農友鬆了一口氣，高雄市長韓國瑜今午前往六龜集貨場視察，表示心情憂喜參半，喜的是去年農漁產外銷成績亮麗，憂的是受疫情影響，訂單會萎縮，他坦言，「心理壓力很大」。

受疫情影響，六龜銷往大陸的「蜜風鈴」蓮霧，新春期間中止出貨，所幸今天起又恢復運銷，高雄市長韓國瑜今午特別前往主持「封櫃」儀式，也祝福農友一整年豐收。

據農業局統計，108年度高雄市鮮果及加工農特產品外銷量達1萬4493公噸、7.4億元。果品外銷量總計共1萬586公噸，相較107年度6122公噸成長73%。其中外銷量成長率最高的就是蓮霧，去年蓮霧外銷總量達678公噸，較107年度183公噸成長270%。

高雄市長韓國瑜自農業局長吳芳銘簡報中得知高雄市農產外銷成果心情一則一喜，一則以憂，他說，大家很認真推動外銷，蓮霧甚至外銷到北美，但他憂心的是，2020年開始就感受到疫情的衝擊，怕外銷訂單可能萎縮，「心理壓力很大」。