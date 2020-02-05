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可愛短耳鴞農田掛網 金門動保團體野放重返大自然

2020-02-05 16:47聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

家住金沙鎮青嶼的張姓農友在1月4日發現1隻受傷的短耳鴞，立刻聯繫金門縣野生動物救援暨保育協會進行救援，獸醫師檢傷發現這隻成年的短耳鴞體態消瘦、精神活力不佳，足爪疑似遭利器割傷致出血，好在經獸醫細心照顧後，短耳鴞近日恢復健康狀況，並在今日野放重返大自然。

金門野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明表示，近來國內寵物界流行飼養猛禽，因此發生不少動保與受虐事件，這隻短耳鴞在被農夫發現時，兩腳趾爪皆被剪短且可見血，急忙通報金門縣議員董森堡後轉交該會處理，協會人員認為短耳鴞之前可能曾經被短暫飼養，才發生受傷的憾事。

短耳鴞經獸醫的緊急包紮處置，並給予皮下輸液及止痛安置後，同時在室內減光飼養、降低干擾進行休養。療養過程中短耳鴞起初不願進食只能靠人力塞食維持營養，經過數周照養後體重增加且精神食慾也漸恢復，飛行能力也達野放標準，但失去利爪等同失去獵捕覓食能力，獸醫師特別針對短耳鴞施行麻醉後將其遭剪平之鈍爪磨尖，以縮短照養復健時間，盡早讓牠重回自然。

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，短耳鴞為二級保育類野生動物，受傷的足爪可能是人為利器造成，這種行為已違反野生動物保育法，根據野保法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。若違反法規，根據野保法42條，若致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或最高50萬元的罰金。

有著一雙大眼睛的短耳鴞，長相可愛，為夜貓族，一般會等到完全日落後一小時左右才開始，如遇連續降雨或天候狀況不佳的情況，則會提早於黃昏時開始覓食。短耳鴞是飛行時安靜無聲，能捕捉獵物於無形，是農民除鼠的好幫手；不過擅自飼養猛禽有觸犯野生動物保育法之虞，呼籲地區農友如果發現傷鳥，應該交由專業單位救治。

金門野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明今天野放已經恢復健康的短耳鴞。記者蔡家蓁／攝...
金門野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明今天野放已經恢復健康的短耳鴞。記者蔡家蓁／攝影
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可愛的短耳鴞有著一雙大眼睛，長相可愛，牠是飛行高手，也是農民除鼠的好幫手。記者蔡...
可愛的短耳鴞有著一雙大眼睛，長相可愛，牠是飛行高手，也是農民除鼠的好幫手。記者蔡家蓁／攝影
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金門野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明今天受訪時表示，短耳鴞疑似曾經被人短暫飼養，...
金門野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明今天受訪時表示，短耳鴞疑似曾經被人短暫飼養，又棄養，才會發生受傷的憾事。記者蔡家蓁／攝影
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