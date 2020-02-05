可愛短耳鴞農田掛網 金門動保團體野放重返大自然

家住金沙鎮青嶼的張姓農友在1月4日發現1隻受傷的短耳鴞，立刻聯繫金門縣野生動物救援暨保育協會進行救援，獸醫師檢傷發現這隻成年的短耳鴞體態消瘦、精神活力不佳，足爪疑似遭利器割傷致出血，好在經獸醫細心照顧後，短耳鴞近日恢復健康狀況，並在今日野放重返大自然。

金門野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明表示，近來國內寵物界流行飼養猛禽，因此發生不少動保與受虐事件，這隻短耳鴞在被農夫發現時，兩腳趾爪皆被剪短且可見血，急忙通報金門縣議員董森堡後轉交該會處理，協會人員認為短耳鴞之前可能曾經被短暫飼養，才發生受傷的憾事。

短耳鴞經獸醫的緊急包紮處置，並給予皮下輸液及止痛安置後，同時在室內減光飼養、降低干擾進行休養。療養過程中短耳鴞起初不願進食只能靠人力塞食維持營養，經過數周照養後體重增加且精神食慾也漸恢復，飛行能力也達野放標準，但失去利爪等同失去獵捕覓食能力，獸醫師特別針對短耳鴞施行麻醉後將其遭剪平之鈍爪磨尖，以縮短照養復健時間，盡早讓牠重回自然。

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，短耳鴞為二級保育類野生動物，受傷的足爪可能是人為利器造成，這種行為已違反野生動物保育法，根據野保法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。若違反法規，根據野保法42條，若致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或最高50萬元的罰金。