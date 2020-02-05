屏東稅收徵績創新高 改善財政5年減債109億

屏東縣積極運用各項財政改善策略，5年來長期債務由190.22億元降為168.9億元，短期債務更由88.61億元減至0元，截至108年底共計減債109.93億元，財政改善績效卓越。財稅局表示，財政為一切建設的根本，有良好的財政方能大力支援建設，而稅收是政府財政重要財源，有完善的財政規畫搭配有效率的稅捐稽徵工作，足以確保政府的施政經費充裕。

屏縣府財稅局指出，在稅收徵績方面，從103年到108年徵收的地方稅皆逐年增加，108年稅收徵績創新高達73億8,086萬6,000元，較107年稅收增加 5億5,555萬元，稅收成長比例為8.14%，對挹注屏東縣的財政收入，有很大的助益。

除了在財政及稅收表現亮眼外，在便民服務方面更是不遺餘力。副局長莊美英表示，服務沒有最好只有更好，不斷推出多項優質貼心的服務，如遠距視訊服務可節省民眾候車、轉車及乘車之舟車勞頓，統計108年整年服務件數有8,414件，較107年4,622件成長82.04％；設置臨櫃刷信用卡或行動支付繳納地方稅與規費服務，輕鬆完成繳納稅捐及規費的手續，108年全年計受理1萬1,424件，稅收金額計7,497萬7,418元。