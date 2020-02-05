社區健保藥局備戰！分裝口罩、排動線、準備號碼牌

口罩販售實名制明天2月6日上路，民眾可持健保卡到健保特約藥局購買。高雄市藥師公會理事長施坤鎮表示，今天下午各藥局已陸續收到口罩，自行加工分裝成兩個，各健保藥局也會設計動線，準備號碼牌，應對明天的挑戰。藥師們上緊發條，也擔心人力不足以應付，但負起社區防疫工作責無旁貸。

今天不斷有人到社區健保藥局詢問，明天幾點開始買領口罩？怎麼領？還有些高齡者拿著身分證或健保卡來問：什麼是身分證尾號？

藥師黃芬民表示，今天各社區藥局已陸續收到明天要分售的成人與兒童口罩，藥局先分裝為兩片一袋。然後已準備了四色的號碼牌，分別是成人身分證單號、成人身分證雙號、兒童身分證單號、兒童身分證雙號，顏色不同是為了怕有人拿號碼牌混淆。動線部分，如果在大門口的網路健保過卡機操作順暢，則就在門口進行，這樣也不會影響到有其他需求的顧客。

「我們比較擔心的是健保過卡的狀況」藥師表示，一直到今天下午3點多都還沒有開放上線測試，不知道會不會成為變數。

高雄的藥師反映，的確有藥師覺得衛福部把這個差事交給社區健保藥局，是吃力不討好，但站在防疫立場，大家的共識還是要努力共同度過難關，也可據此讓中央了解社區健保藥局扮演防疫角色的重要性。