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口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

社區健保藥局備戰！分裝口罩、排動線、準備號碼牌

2020-02-05 16:43聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

口罩販售實名制明天2月6日上路，民眾可持健保卡到健保特約藥局購買。高雄市藥師公會理事長施坤鎮表示，今天下午各藥局已陸續收到口罩，自行加工分裝成兩個，各健保藥局也會設計動線，準備號碼牌，應對明天的挑戰。藥師們上緊發條，也擔心人力不足以應付，但負起社區防疫工作責無旁貸。

今天不斷有人到社區健保藥局詢問，明天幾點開始買領口罩？怎麼領？還有些高齡者拿著身分證或健保卡來問：什麼是身分證尾號？

藥師黃芬民表示，今天各社區藥局已陸續收到明天要分售的成人與兒童口罩，藥局先分裝為兩片一袋。然後已準備了四色的號碼牌，分別是成人身分證單號、成人身分證雙號、兒童身分證單號、兒童身分證雙號，顏色不同是為了怕有人拿號碼牌混淆。動線部分，如果在大門口的網路健保過卡機操作順暢，則就在門口進行，這樣也不會影響到有其他需求的顧客。

「我們比較擔心的是健保過卡的狀況」藥師表示，一直到今天下午3點多都還沒有開放上線測試，不知道會不會成為變數。

高雄的藥師反映，的確有藥師覺得衛福部把這個差事交給社區健保藥局，是吃力不討好，但站在防疫立場，大家的共識還是要努力共同度過難關，也可據此讓中央了解社區健保藥局扮演防疫角色的重要性。

藥師提醒大家，也不需要一窩蜂擠在第一天來買，確定自己的身分證尾數，準備好健保卡和10元硬幣，縮短購領口罩的流程。第一天上路，因為作業還要熟悉，萬一等候的時間較長，請大家一定要互相體諒。

口罩販售實名制2月6日上路，民眾可持健保卡到健保特約藥局購買。記者徐如宜／攝影
口罩販售實名制2月6日上路，民眾可持健保卡到健保特約藥局購買。記者徐如宜／攝影
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口罩販售實名制2月6日上路，民眾可持健保卡到健保特約藥局購買，藥師等待測試電腦過...
口罩販售實名制2月6日上路，民眾可持健保卡到健保特約藥局購買，藥師等待測試電腦過卡系統。記者徐如宜／攝影
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弘興藥局準備了四色的號碼牌，分別是成人身分證單號、成人身分證雙號、兒童身分證單號...
弘興藥局準備了四色的號碼牌，分別是成人身分證單號、成人身分證雙號、兒童身分證單號、兒童身分證雙號。記者徐如宜／攝影
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各社區健保藥局已陸續收到口罩，自行加工分裝成兩個，並設計動線、準備號碼牌，應對挑...
各社區健保藥局已陸續收到口罩，自行加工分裝成兩個，並設計動線、準備號碼牌，應對挑戰。記者徐如宜／攝影
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