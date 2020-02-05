親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園首例！男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

通往六龜溫泉區溪底便道施工 韓國瑜前往視察

2020-02-05 16:16聯合報 記者蔡孟妤王昭月／即時報導

串連高雄寶來溫泉、不老溫泉觀光通道的六龜區高133線溪底便道工程，去年11月22日開工，市長韓國瑜今前往工區巡視，多名民意代表與里長等地方人士也到場關心。

高133線道是六龜不老溫泉通往蘇羅婆與寶來等地要道， 2012年時3.8公里處發生長達200公尺坍方，交通中斷至今仍無法通行。

高雄市工務局表示，因高133線道目前地質尚不穩定，道路復舊又須考量避開河流攻擊面，預估復舊總經費高達6億元，重建經費金額龐大，重建工程仍須由中央協助，市府會持續爭取修復經費。現況寶來及當地居民通行，均須繞經台27線、荖濃，交通不便，並影響溫泉區觀光旅遊。

高雄市工務局指出，為關心並解決地區居民及觀光需求，高雄市政府編列預算施作六龜區高133線溪底便道工程，該溪底便道工程總經費約4500萬元，寬度7米、總長度2879公尺，由經濟部水利署第七河川局協助提供疏濬砂石料源，市府工務局新建工程處負責施作便道路堤、護坡及路面等相關設施。

高雄市工務局說，完工後的溪底便道，可解決寶來溫泉及不老溫泉兩地居民交通往來不便，民眾前往寶來溫泉、不老溫泉不須再繞道荖濃，節省兩地往來交通30分鐘以上，並使寶來溫泉及不老溫泉觀光業得以串連發展，讓民眾更願意來寶來溫泉、不老溫泉觀光旅遊，恢復兩地區往日觀光榮景。

串連高雄寶來溫泉、不老溫泉觀光通道的六龜區高133線溪底便道工程，已於去年11月...
串連高雄寶來溫泉、不老溫泉觀光通道的六龜區高133線溪底便道工程，已於去年11月22日開工，市長韓國瑜今前往工區巡視。圖/高雄市工務局提供
分享
串連高雄寶來溫泉、不老溫泉觀光通道的六龜區高133線溪底便道工程，已於去年11月...
串連高雄寶來溫泉、不老溫泉觀光通道的六龜區高133線溪底便道工程，已於去年11月22日開工，市長韓國瑜今前往工區巡視。圖/高雄市工務局提供
分享

溫泉高雄市六龜韓國瑜

延伸閱讀

罷韓攤位前進市府 基進鼓勵軍公教參與連署

鄭照新：傳遞正確資訊給市民

高市選委會籲勿挪用個資連署罷韓 綠批行政干擾

影／抗武漢肺炎勝過柯文哲韓國瑜 林右昌推她選...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

高市研議補助無薪假勞工 盼中央挹注3千萬

2020-02-05 15:42

沙丘鶴夫妻來台棲息 濁水溪現蹤

2020-02-05 14:13

金門響應臉部平權運動 黃怡凱代表簽承諾書

2020-02-05 14:02

讓消褪中的芹菜管美味飄香 屏東新園老農堅持不退

2020-02-05 12:08

手作恆春瓊麻提燈籠 憶起綠金那段風華歲月

2020-02-05 10:53

隨著光影移動的詩光隧道 屏東佳冬古蹟廊道新亮點

2020-02-05 07:58

屏太陽光電綠能堤防 可供650戶

2020-02-04 23:24

人瑞志工／105歲嬤 天天關懷獨居老人

2020-02-04 23:21

鄭照新：傳遞正確資訊給市民

2020-02-04 23:20

高雄燈會人次 電信大數據計數

2020-02-04 23:15

寒流過境 高雄60公頃蓮霧農損

2020-02-04 22:51

每案最高補助2百萬 高雄市經發局鼓勵體感科技創新運用

2020-02-04 22:18

婦人要送議員鴨蛋 遇罷韓連署起爭執

2020-02-04 22:05

花燈達人黃敏芳組團隊 百件作品散見各大燈會

2020-02-04 21:08

高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07

金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

2020-02-04 20:13

政府貼心推農產保險防萬一 屏東七成農友寧願賭賭看

2020-02-04 19:28

身兼8大社團理事長 劉秀鳳被封高雄社團界大姐大

2020-02-04 19:22

學區問題延宕逾9年 高雄仁武高楠里終於盼得解套

2020-02-04 17:09

口罩實名制！屏東222健保藥局供應 8原鄉衛生所販售

2020-02-04 15:59

防堵武漢肺炎 馬祖岸巡成立防疫體溫小站

2020-02-04 14:57

疫情衝擊農漁業 高市：加速宅配行銷

2020-02-04 14:54

暗夜偷燒廢棄物臭味瀰漫 高市追查將告發

2020-02-04 14:32

屏東第1櫃銷中國鳳梨 已經出廈門海關

2020-02-04 13:38

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

105歲志工探望90歲嬤 老姊妹相聚愛「鬥嘴鼓」

2020-02-04 18:08

領先全國！屏東推太陽光電綠能堤防 可供650戶家庭用電

2020-02-04 15:21

韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

2020-02-04 11:28
看更多

熱門文章

直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？

2020-02-04 21:06

影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣

2020-02-04 19:42

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

2020-02-04 20:13

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

2020-02-05 12:24

台中有醫院只分到1盒口罩 後來因距離遠沒去領

2020-02-04 18:10

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

2020-02-05 13:09

桃園議員下午提供100桶4公升濃度95％酒精 原價服務鄉親

2020-02-05 12:08

高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07

把握美景！冷氣團發威 台南六甲落羽松整片紅更美了

2020-02-05 09:17

王定宇：從這兩個徴兆可以看出中國武漢疫情已經失控

2020-02-04 19:54

因應武肺炎疫情 台東熱氣球嘉年華順延到7/11登場

2020-02-04 17:24

熱心化工廠2老闆回饋鄉里 免費送6000瓶消毒液防疫

2020-02-04 18:14

烏來檢疫所名稱惹議 侯友宜：應同理心照顧同胞

2020-02-04 20:04

哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查

2020-02-05 12:14

故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜

2020-02-05 07:46

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42

身兼8大社團理事長 劉秀鳳被封高雄社團界大姐大

2020-02-04 19:22

16名國軍進駐彰化口罩工廠 跟著排班、上料、包裝

2020-02-04 19:27

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44

武陵櫻花季8日起管制21天 道路易結冰要小心

2020-02-05 11:22

台東幸福宅2月底交屋 縣府為延遲交屋送每戶2萬元禮物

2020-02-05 14:17

影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU

2020-02-05 07:44

花蓮港13日迎首艘郵輪 港務公司配合中央全力防疫

2020-02-05 11:33

蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

2020-02-05 14:33

公務員給假不給薪 五結鄉長：勞工身分的還是給假給薪

2020-02-05 12:52

婦人要送議員鴨蛋 遇罷韓連署起爭執

2020-02-04 22:05

口罩短缺 金門警方：以第一線同仁優先

2020-02-04 19:26

彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

2020-02-05 15:15

學區問題延宕逾9年 高雄仁武高楠里終於盼得解套

2020-02-04 17:09

防武漢肺炎 南投幼兒園開學兒童口罩已備妥發放

2020-02-04 18:15

新北4偏鄉衛生所接手口罩 侯友宜：時間延長共體時艱

2020-02-04 17:43

雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐

2020-02-05 13:07

免驚啦！大同櫻花季活動占地7公頃 無畏疫情照常舉行

2020-02-05 10:28

不受武漢肺炎影響 市議員結合善心人士提供免費午餐

2020-02-04 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top