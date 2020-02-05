通往六龜溫泉區溪底便道施工 韓國瑜前往視察

串連高雄寶來溫泉、不老溫泉觀光通道的六龜區高133線溪底便道工程，去年11月22日開工，市長韓國瑜今前往工區巡視，多名民意代表與里長等地方人士也到場關心。

高133線道是六龜不老溫泉通往蘇羅婆與寶來等地要道， 2012年時3.8公里處發生長達200公尺坍方，交通中斷至今仍無法通行。

高雄市工務局表示，因高133線道目前地質尚不穩定，道路復舊又須考量避開河流攻擊面，預估復舊總經費高達6億元，重建經費金額龐大，重建工程仍須由中央協助，市府會持續爭取修復經費。現況寶來及當地居民通行，均須繞經台27線、荖濃，交通不便，並影響溫泉區觀光旅遊。

高雄市工務局指出，為關心並解決地區居民及觀光需求，高雄市政府編列預算施作六龜區高133線溪底便道工程，該溪底便道工程總經費約4500萬元，寬度7米、總長度2879公尺，由經濟部水利署第七河川局協助提供疏濬砂石料源，市府工務局新建工程處負責施作便道路堤、護坡及路面等相關設施。