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高市研議補助無薪假勞工 盼中央挹注3千萬

2020-02-05 15:42中央社 高雄5日電

武漢肺炎疫情延燒，觀光旅遊業首當其衝，高市勞工局研議相關業者無薪假補助勞工對策，...
武漢肺炎疫情延燒，觀光旅遊業首當其衝，高市勞工局研議相關業者無薪假補助勞工對策，將向勞動部爭取新台幣3000萬元，擬發放受影響勞工短期生活補助。 本報系資料照。
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武漢肺炎疫情延燒，觀光旅遊業首當其衝，高雄市勞工局今天研議相關業者無薪假補助勞工對策，將向勞動部爭取新台幣3000萬元，擬發放受影響勞工短期生活補助。

高市勞工局長王秋冬表示，現行無薪假制度並無政府補助配套。如今武漢肺炎疫情升高，各行各業漸受影響，服務業首當其衝，面臨客源收入急劇銳減情形，其中觀光旅遊業更是雪上加霜，亟待政府伸出援手。

王秋冬說，為減少勞工生計遭受減損衝擊，以及業者因實施無薪假衍生的社會問題，勞工局擬定「武漢肺炎勞工無薪假生活補助金計畫」，計畫每月補貼2000名勞工每人5000元，最多3個月，總經費3000萬元，希望藉此減少勞工生計衝擊。

不過，王秋冬表示，高雄市財政狀況不佳，難以支應，急盼中央伸出援手，專案補助計畫實施專款專用，屆時勞工局將依計畫核實個案資格，避免浮濫不實情事發生，若有餘款就繳回，建請勞動部從善如流。

勞工局強調，雖尚未接獲勞工無薪假投訴，但仍事先未雨綢繆防範，以降低一旦爆發無薪假潮的衝擊。

另外，高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良告訴中央社記者，昨天高市府觀光局召集全市旅宿業者及旅行社業者，了解疫情對觀光旅遊業者的衝擊，與會業者莫不叫苦連天，會中有旅宿業者抱怨2、3月的退房率大增，住宿率僅剩不到3成，與去年同期幾乎客滿不可同日而語。

吳盈良指出，高市旅行社業者也是哀鴻遍野，2、3月中國大陸團全數停擺，越南團也幾乎全部取消，業者正忙於團客退團善後，大多還在觀望後續發展，尚未祭出放無薪假的節流對策。

武漢肺炎勞工局疫情高雄市

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