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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

防疫不再被邊緣！全國原鄉313文健站同步直播釋疑

2020-02-05 14:50聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

武漢肺炎疫情造成一罩難求，中央疫情中心宣布「口罩實名制」將在明天上路，日前曾被討論淪為「防疫邊緣人」偏鄉、原鄉地區，也能透過健保特約藥局、衛生所購買。有鑒於原鄉地區防疫資訊不足，原民會主委夷將・拔路兒，今早前往屏東瑪家鄉北葉村文健站，透過直播連線全國313個文健站，說明武漢肺炎防範措施的相關訊息，並強調若無就醫等需求，並不需天天戴口罩。

排灣族人徐春妹表示，先前家裡人沒有戴口罩的時候就很緊張，家人甚至會因為家裡口罩不夠發生爭吵，連兩三歲的孩子都強迫戴口罩才讓他出門，不過今天聽到正確的訊息，知道不需要天天帶就感到放心，回家也能告訴家人正確訊息。

原民立委伍麗華表示，日前不斷有民眾詢問「有就醫需求，買不到口罩怎麼辦？」部落也因沒有超商，也請她反應政府沒有顧及到偏鄉地區、山區部落的不便，如今政府有聽見族人的聲音，提供好的防疫措施。而民眾相當依賴通訊軟體，卻也容易誤信假消息因而產生恐慌，今天透過即時性的全國文健站直播進行宣導，能讓老人家了解正確資訊並帶回家中，確實是消彌恐慌的好方法。

夷將・拔路兒表示，現在是武漢肺炎導致族人有需多擔憂，這次安排台大護理系畢業，曾投入SARS社區防疫宣導的衛生保健科長柯麗貞，宣導使用口罩及洗手時機，並由瑪家鄉衛生所主任江麗香到場說明衛生所的購買流程。盼透過說明會能讓族人，了解正確防範肺炎的方式。因族人分佈在全國部落，因此特別透過直播，讓全國3百多個文件站，都可以看到直播，來了解疫情和防範措施。

原民會出動直播團隊，讓全國313鄉文健站皆可收看防疫說明會。記者江國豪／攝影
原民會出動直播團隊，讓全國313鄉文健站皆可收看防疫說明會。記者江國豪／攝影
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屏東瑪家鄉北葉村文健站，透過直播連線全國313個文健站，說明武漢肺炎防範措施的相...
屏東瑪家鄉北葉村文健站，透過直播連線全國313個文健站，說明武漢肺炎防範措施的相關訊息。記者江國豪／攝影
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屏東瑪家鄉北葉村文健站，透過直播連線全國313個文健站，說明武漢肺炎防範措施的相...
屏東瑪家鄉北葉村文健站，透過直播連線全國313個文健站，說明武漢肺炎防範措施的相關訊息。記者江國豪／攝影
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口罩武漢肺炎衛生所

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