金門響應臉部平權運動 黃怡凱代表簽承諾書

35歲的淑妍是金門人在3、4個月襁褓時，因火災意外導致燒傷，以致顏面與手出現疤痕，從小到大的成長之路受到不少異樣的眼光，好在她後來「走出來」，積極協助陽光基金會宣導。今天淑妍特別出席縣府主辦的「臉部平權運動」啟動記者會，分享自身經歷。金門副縣長黃怡凱則代表簽署承諾書，響應臉部平權運動，籲創造友善環境。

這項「臉部平權運動」啟動記者會今天在縣府多媒體簡報室舉行，包括副縣長黃怡凱、 陽光基金會執行長舒靜嫻與社會處長董燊等人都出席，現場也邀請響應學校、相關局處及當地身心障礙團體參與。

黃怡凱表示，希望藉由縣府的響應及支持，讓大家一同來推動臉部平權運動，促進社會和諧，讓每一位顏損朋友都能自在的活在陽光下，營造出一個友善的環境，這一直都是縣府團隊努力的方向。

舒靜嫻也指出，基金會推動「臉部平權」多年，更在2018年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，於全台募集響應學校及縣市首長簽署支持，根據基金會「2016台灣民眾身體意象與經驗調查」：在台灣12.1%民眾曾因外貌而遭受他人取笑、13.7%因外貌被取不喜歡的綽號，11.5%曾因外貌被批評。相當於每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。傷病友在歷經受傷、疾病，回歸正常的生活之際，經常面臨社會「以貌取人」的困境，於是基金會便積極推動「臉部平權」，希望營造友善環境，讓顏損朋友不再因外觀遭受異樣眼光與不公平的對待，未來也將持續在金門縣募集學校、在地商家、企業、團體加入響應行列。

會中也邀請傷友淑妍分享自身經歷，她提到，成長過程因燒傷而造成旁人時常報以異樣眼光或惡作劇而感到難過，只好以邊緣化保護自己，幸好後來在陽光基金會的支持以及親朋好友的鼓勵陪伴下走出陰霾，她希望藉由自己的親身經歷讓社會大眾了解傷友處境和臉部平權的重要！更透過自己的經驗呼籲大眾能以「同理心」及「尊重」的角度來看待這些傷友，營造出一個尊重他人的友善環境。