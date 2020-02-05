沙丘鶴夫妻來台棲息 濁水溪現蹤

荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘幸運地在彰化縣竹塘濁水溪畔，觀察記錄一對沙丘鶴夫婦。 圖／蘇家弘提供 分享 facebook 目前是冬候鳥抵台賞鳥季節，來自北方嬌客一對沙丘鶴夫妻抵台棲息，鳥友去年11月在屏東墾丁發現，吸引大批鳥友追逐，不久，雲林鳥友也發現這對沙丘鶴夫婦，在濁水溪畔出現。荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在彰化縣竹塘濁水溪畔，也觀察記錄到這對鳥夫婦。

蘇家弘說，新春期間，這對雙鶴抵台，雙鶴閩南語諧音相好。希望為台灣帶來吉祥福氣，他觀察沙丘鶴覓食，理毛，近照，飛行等生活生態，鳥兒友善，沙丘鶴通常在5時至7時，下午近黃昏出現覓食，去年11月中旬有資深鳥友在屏東恆春拍到這兩隻沙丘鶴飛行，見其降落，大伙苦找不到，引起鳥界轟動。

可能是台灣首次紀錄

蘇家弘表示，經鳥會及專家鑑定，這對沙丘鶴夫婦是生存在北美及東西伯利亞的罕見大型迷鳥，可能是台灣首次紀錄的沙丘鶴，主要生存在北美及東西伯利亞，冬季遷徙美國西南和墨西哥中北部，少量會進入大陸東部及江蘇等地區，台灣不在牠的度冬區及遷徙路徑，

沙丘鶴特徵是成鳥羽色灰色為主、前額紅色、臉頰為白色，喙尖長黑色， 習性成群活動，性格機警，常藏匿灌木或較高草叢，沙丘鶴雜食性鳥類，覓食來源因季節地點不同，之前這對沙丘鶴在雲林濁水溪畔西瓜田出現，有鳥友為追逐拍鳥，闖進瓜田損傷瓜苗，引起農民不滿豎牌警告，蘇家弘希望鳥友盡量別靠近驚擾。