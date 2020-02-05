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讓消褪中的芹菜管美味飄香 屏東新園老農堅持不退

2020-02-05 12:08聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

冬季是台灣土芹菜盛產季節，有別於做調味食材的細梗芹菜，屏東縣新園鄉生產的粗梗芹菜「俗稱芹菜管」，可直接炒，口感與嫩度勝過一般芹菜，在60、70年代面積曾達上百公頃，因為種植費工，需要清晨露水未退時採收才有鮮脆口感，年輕人接棒意願低，已減至30公頃；種了30年的農友郭坤朗仍堅守崗位，他說，賺錢倒是其次，是想讓這道讓新園人驕傲的幸福美味繼續飄香。

新園農會推廣部主任李季珍說，芹菜分為細梗及粗梗，細梗為配菜調味，粗梗就是芹菜管，直接炒煮花枝、魷魚等海鮮或肉絲，美味讓人難忘；因芹菜管需要冷藏運送，新園鄉的芹菜管一直都只銷售高屏地區，沒有運送到中北部，近年來種的人變少了，連種子都要自己留種源，外面買不到，雖縮減至30公頃，但新園鄉仍是全台芹菜管種植面積最大的鄉鎮。

她說，新園鄉芹菜管主要種植在烏龍村一帶，每年10月種植，12月到隔年4月份是採收期，過去在12月至隔年3月，幾乎看到家家戶戶門口堆滿芹菜管，大伙坐著挑洗、捆綁的畫面，近幾年，這樣的新園風景越來越難見，除了要清晨起來採收讓年輕人視為畏途外，還有輪作障礙，栽種過芹菜管的田，要輪4至5年以後才能再種，農民常要易地而種，至今，稻米、紅豆和豆薯面積已超過原是面積最大的芹菜管，但新園鄉仍以芹菜管為新園的代表特產。

62歲的郭坤朗也是新園鄉南龍村長，他說，芹菜管有個特性，種過的地要隔4年以上才能再種，否則容易感染病毒，但地不好找，再加上很費工，雖簡易施肥即能成長，但要架網繩固定每株芹菜管，保持挺直價錢才會高；採收期每天清晨3時開始採收，趁著清晨露水尚未退去時品質最佳，不易老化也最鮮甜清脆，採收後分級清洗，再打冰包裝送到市場銷售，賣完後回來繼續採收。

郭坤朗說，新園的砂質土壤及氣候很適合芹菜管生長，管粗細價格也有差異，餐廳喜歡使用粗管，口感更清脆，消費者反映能在這個季節吃到新園芹菜管，特別溫暖且有感情，為延續這道讓新園人驕傲的幸福美味，他仍堅持栽植，但採收實在「很厚工」，有時寒流來還得替覆蓋棉被，以免採收下來的葉片凍傷，冬天天未亮就出門，工作又繁雜，年輕人多不願回來承接，讓他欣慰的是，小兒子畢業後願意留在農村幫忙。

屏東縣新園鄉芹菜管產業面臨交棒困境，種了30年的農友郭坤朗仍堅守崗位，他說，賺錢...
屏東縣新園鄉芹菜管產業面臨交棒困境，種了30年的農友郭坤朗仍堅守崗位，他說，賺錢倒是其次，是想讓這道讓新園人驕傲的幸福美味繼續飄香。記者潘欣中／翻攝
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