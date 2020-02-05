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手作恆春瓊麻提燈籠 憶起綠金那段風華歲月

2020-02-05 10:53聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

半世紀前，屏東縣恆春半島瓊麻產業曾有段「綠金」的風華歲月，滿山遍野的麻田，曾是最典型的恆春半島風光，但隨著科技興起而失落，瓊麻被尼龍取代了，半島生活就此走上分水嶺；農曆年期間，墾管處邀「恆春女兒」王又美在遊客中心辦瓊麻編織創作展，8日元宵節並舉辦瓊麻抽絲提燈籠手作DIY，以手作提繩結合現代科技燈具，重溫舊時樸實的溫度並實踐環保。

王又美說，恆春長輩常說「瓊麻抽絲起高樓」，道出恆春半島30、40年代瓊麻產業的風華歲月，但曾經風光的歷史隨著尼龍的發明被取代；尼龍的興起，環境受到一次性塑膠汙染，身為「瓊麻女兒」的她，為找回那段與瓊麻的情感，並為環境生態盡分力量， 發想設計創作瓊麻編織手提袋，取代一次性塑膠袋的使用，用雙手的溫度從心找回那分甘苦卻甜蜜兒時纪憶。

墾管處解說教育課長馬協群說，瓊麻與洋蔥、港口茶並列恆春三寶，早年這些肥碩鮮綠葉片榨去液汁後的潔白纖絲，曾是恆春半島致富的產業，如今已成為藝術家創作元素；墾丁國家公園瓊麻工業歷史展示區，重現當時人民的生活方式，將恆春半島獨特的風土民情介紹大眾，藉由園區內密布株株瓊麻與瓊麻工廠遺址身影，想像早年滿山遍野的麻田和產業盛況。

他說，元宵節將至，遊客中心當天下午2時舉辦燈籠手作DIY，利用瓊麻手作提繩結合現代科技燈具與環保永續利用的瓶罐，親手製作的瓊麻抽絲提燈籠，不同於坊間購買的塑膠製燈籠，古樸環保又具文創質感。

墾丁國家公園管理處邀「恆春女兒」王又美在遊客中心辦瓊麻編織創作展。記者潘欣中／翻...
墾丁國家公園管理處邀「恆春女兒」王又美在遊客中心辦瓊麻編織創作展。記者潘欣中／翻攝
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墾管處8日在遊客中心舉辦瓊麻抽絲提燈籠手作DIY，以手作提繩結合現代科技燈具，重...
墾管處8日在遊客中心舉辦瓊麻抽絲提燈籠手作DIY，以手作提繩結合現代科技燈具，重溫舊時樸實的溫度並落實永續環保。記者潘欣中／翻攝
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恆春元宵節墾管處

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