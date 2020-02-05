北方嬌客一對沙丘鶴夫婦迷途抵台棲息 吸引鳥友追逐

目前是冬候鳥抵台賞鳥季節，來自北方嬌客一對沙丘鶴夫妻抵台棲息，有鳥友去年11月在屏東墾丁發現，鳥訊透過網路ＬＩＮＥ群組 在鳥界傳開，吸引大批鳥友追逐，不久，雲林鳥友也發現這對沙丘鶴夫婦在濁水溪畔出現； 荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘日前幸運地在彰化縣竹塘濁水溪畔，觀察記錄這對鳥夫婦，開心興奮。

蘇家弘說，新春期間，這對雙鶴抵台，雙鶴台語諧音「相好!」，希望為台灣帶來吉祥福氣，他觀察沙丘鶴覓食，理毛，近照，飛行等生活生態，鳥兒友善，沙丘鶴通常在早上5至7點，下午近黃昏出現覓食，去年11月中旬有資深鳥友在屏東恆春拍到這兩隻沙丘鶴的飛行版，見其降落，大伙苦找不到，引起鳥界轟動！

蘇家弘說，經鳥會及專家鑑定，這對沙丘鶴夫婦是生存在北美及東西伯利亞的罕見大型迷鳥，可能是台灣首次紀錄的沙丘鶴，主要生存在北美及東西伯利亞，冬季遷徙美國西南和墨西哥中北部，少量會進入大陸東部及江蘇等地區，台灣不在牠的度冬區及遷徙路徑，